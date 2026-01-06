Đại tá Nguyễn Tiến Đạt giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội.

Giám đốc Công an Thành phố khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Đại tá Nguyễn Tiến Đạt và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an Thủ đô; đồng thời thể hiện sự tin tưởng đối với bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và quá trình cống hiến của Đại tá Đạt trong suốt quá trình công tác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội trao Quyết định cho Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

Đánh giá cao quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Đại tá Đạt được đào tạo bài bản, chính quy, có hệ thống về nghiệp vụ an ninh; đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong Công an TP Hà Nội, từng đảm nhiệm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, Trưởng Phòng Tham mưu CATP. Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực chỉ đạo, điều hành linh hoạt, tư duy nghiệp vụ sắc bén, am hiểu sâu sắc lĩnh vực an ninh và công tác điều tra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô ngày càng cao. Trên cương vị trọng trách mới, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cần phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Cơ quan An ninh điều tra, chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác an ninh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu, giao nhiệm vụ cho Đại tá Đạt

Đặc biệt, Giám đốc CATP lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026; cũng như bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra trong tháng 3/2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng đã giao trọng trách Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao; đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá, nhiệm vụ của Cơ quan An ninh điều tra ngày càng nặng nề, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy Cơ quan An ninh điều tra CATP phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

