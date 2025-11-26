Ứng phó bão số 15: Bộ Tổng tham mưu yêu cầu sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả

Các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia cứu hộ, cứu nạn trong trận lũ lịch sử tại Trung Bộ thời gian vừa qua - Ảnh: Sư đoàn 372

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có công điện số 6869 về việc ứng phó với bão số 15 (Koto).

Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 15 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn; triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu các Quân khu 4, 5, 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đợt mưa lớn vừa qua.

Chủ động giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Hải quân, Cảnh sát biển, Không quân sẵn sàng tham gia cứu nạn

Bộ Tổng tham mưu yêu cầu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão số 15, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng, trong hôm nay 26-11 và ngày mai, bão đi khá nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Dự báo cường độ cực đại của bão trên Biển Đông có thể mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Đến 7h sáng 28-11, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía tây bắc và cường độ bão lúc này khả năng ở cấp 11, giật cấp 14. Sau đó bão có khả năng đổi hướng, di chuyển lệch dần về phía bắc, hướng về vùng biển các tỉnh miền Trung và cường độ suy yếu dần.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ