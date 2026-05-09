Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 60 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất cắt giảm thêm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong nỗ lực tiếp tục cải cách thủ tục, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.

Trong dự thảo Nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ Tài chính xác định 3 nhóm nguyên tắc chính để thực hiện việc cắt giảm.

Thứ nhất, loại bỏ các ngành, nghề không thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng. Thứ hai, cắt giảm những lĩnh vực mà điều kiện kinh doanh có thể thay thế bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề nghiệp theo cơ chế hậu kiểm. Thứ ba, loại bỏ các ngành, nghề có điều kiện chưa rõ ràng, trùng lặp hoặc đã được quản lý bằng các công cụ pháp lý khác nhưng chưa được quy định cụ thể.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các bộ, ngành, dự thảo Nghị quyết dự kiến cắt giảm 60 ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục IV của Luật Đầu tư, trải rộng trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực tư pháp, một số ngành nghề được đề xuất cắt giảm gồm hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, và dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình phá sản.

Ở lĩnh vực ngân hàng, đề xuất đáng chú ý là loại bỏ điều kiện kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối đối với tổ chức không phải tổ chức tín dụng.

Với lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, nhiều ngành nghề cũng nằm trong diện xem xét cắt giảm điều kiện kinh doanh như đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông, vận tải đường thủy và đường biển, khai thác cảng biển, kinh doanh nước sạch, cũng như hành nghề kiểm định xây dựng.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập việc rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác như tài chính, công thương, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa – thể thao – du lịch, khoa học công nghệ, y tế, quốc phòng và công an.

Cùng với việc cắt giảm, Bộ Tài chính đề xuất giao các bộ, ngành xây dựng cơ chế quản lý thay thế, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, đồng thời chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hậu kiểm.

Các bộ, ngành cũng được yêu cầu ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với các lĩnh vực được cắt giảm trước ngày 1/7/2026, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, thông suốt.

Dự kiến, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027, nhằm đồng bộ với Luật Đầu tư 2025 và tạo khoảng thời gian để các cơ quan quản lý hoàn thiện cơ chế điều hành theo hướng mới.

Tác giả: Kỳ Thư

Nguồn tin: vietnamfinance.vn