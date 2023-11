Bố quyền lực của Hương Tràm là NSND từng khóc cả đêm vì scandal của con gái, nay được báo hiếu biệt thự 20 tỷ

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Hương Tràm mặt mộc cùng bố đi thắp hương khi về nước.

Sau khi khẳng định giọng hát tại chương trình Giọng hát Việt, không chỉ được khán giả yêu thích, Hương Tràm còn được các tên tuổi lớn trong làng nhạc công nhận tài năng. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam để sang Mỹ du học. Quyết định này của cô khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Hơn 4 năm bên trời Tây, mới đây nữ ca sĩ gây chú ý khi về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Vừa về nước, Hương Tràm đã tham gia chương trình Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cùng với bố tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP. Vinh, Nghệ An. Sự trở lại lần này của nữ ca sĩ trẻ khiến nhiều người hâm mộ mong đợi và hi vọng cô sẽ cho ra nhiều sản phẩm chất lượng như trước.

Nhiều người mong đợi sự trở lại của Hương Tràm khi thấy cô về Việt Nam.

Ca sĩ Hương Tràm tên thật là Phạm Thị Hương Tràm, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1995 tại Thành phố Vinh, Nghệ An. Nữ ca sĩ sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật nên từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với âm nhạc.

Ngay từ khi còn nhỏ, Hương Tràm đã hào hứng với các cuộc thi tài âm nhạc. Năm 15 tuổi, cô giấu bố mẹ, tự làm hồ sơ tham gia cuộc thi Sao Mai 2010 của Đài truyền hình Nghệ An. Dù con nhỏ và chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nữ ca sĩ 9x đã được giải nhì khiến cả gia đình bất ngờ.

Năm 2012, ở tuổi 16, Hương Tràm tham gia Giọng hát Việt, gây ấn tượng mạnh mẽ ở vòng giấu mặt và quyết định về đội nữ ca sĩ Thu Minh. Với giọng hát đầy nội lực, biến hóa đa dạng Hương Tràm xuất sắc trở thành Quán quân chương trình.

Ngay từ nhỏ, Hương Tràm đã đạt nhiều giải cao khi tham gia các chương trình ca hát.

Với thành công tại cuộc thi Giọng hát Việt mùa 1, Hương Tràm dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả bằng chính giọng hát truyền cảm, đầy nội lực của mình. Cô còn được ví như một “Diva trẻ của làng nhạc Việt” với giọng hát truyền cảm của mình.

Trong 7 năm hoạt động nghệ thuật, cô không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Minh chứng rõ ràng nhất Hương Tràm luôn tạo ra những bản hit đình đám chỉnh chu cả về mặt nội dung và kịch bản MV. Nữ ca sĩ liên tiếp cho ra mắt những ca khúc hit như Ngốc, Ngốc 2, Cho em gần anh thêm chút nữa..., đặc biệt là siêu hit Em gái mưa (2017) và tiếp nối thành tựu với Duyên mình lỡ (2018)

Với giọng hát nội lực hiếm có, Hương Tràm tạo ra vô số bài hát hot hit một thời.

7 năm hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm thu về nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ như: Nghệ sĩ mới của năm của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2013; Giải thưởng Làn Sóng Xanh cho Top 5 nghệ sĩ hiện tượng; Ca khúc Pop Ballad được yêu thích nhất – Zing Music Awards 2017; Nữ ca sĩ được yêu thích nhất – Zing Music Awards 2017; Giải Làn Sóng Xanh cho Bài hát hiện tượng (Em gái mưa); Giải thưởng Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất – Giải thưởng Mnet Asian Music Award 2018 (MAMA),...

Với thời gian hoạt động nghệ thuật không quá dài, Hương Tràm thu về cho mình nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ.

Thành công khi còn trẻ, cộng với lịch làm việc dày đặc khiến cô không thể tự cân bằng cuộc sống cá nhân. Áp lực của một nghệ sĩ đã khiến Hương Tràm mắc phải căn bệnh mất ngủ kinh niên, cô chỉ có thể ngủ khi sử dụng thuốc. Tình trạng đó kéo dài 5 năm liền khiến Hương Tràm suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Trước tình trạng của bản thân đang ngày càng tệ dần, nữ ca sĩ đã quyết định dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học và chữa bệnh. Hương Tràm cho biết, cô tự thấy mình còn nhiều thiếu sót, có nhiều sở đoản nên cần trau dồi nhiều thứ ngoài học thanh nhạc, biểu diễn nên đã quyết định sang Mỹ. Nữ ca sĩ giải thích, cô quyết định đi du học vì không muốn chịu áp lực từ công việc hiện tại, để được sống đúng với lứa tuổi của mình, thực hiện ước mơ và chữa lành vết thương lòng.

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm quyết định từ bỏ sang Mỹ du học khiến nhiều người tiếc nuối.

Hơn 4 năm rời xa thị phi showbiz, Hương Tràm ngày một trưởng thành và vui vẻ với cuộc sống hiện tại hơn. Hương Tràm cũng bật mí trong tương lai cô sẽ theo đuổi hình ảnh một nghệ sĩ quốc tế, tự sáng tác và hát nhạc của mình.

Kể từ khi đăng quang ngôi vị Quán quân của Giọng hát Việt, Hương Tràm khiến mọi người tò mò về người đã giúp cô sở hữu giọng hát hay nội lực ngay từ khi tuổi còn rất trẻ. Được biết, Hương Tràm là con thứ 2 của NSND Tiến Dũng, người có thâm niên hàng chục năm làm quản lý tại Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An. Bố Hương Tràm được phong danh hiệu NSƯT, NSND vì những đóng góp, cống hiến cho nền âm nhạc dân tộc.

Bố Hương Tràm là người có đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.

Năm 1987, ông lần đầu tiên dự thi Tiếng hát chuyên nghiệp toàn quốc và đoạt huy chương vàng với ca khúc Đi trong hương tràm. Để ghi nhớ dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp này, ông đã đặt tên con gái là Hương Tràm. Không những sở hữu giọng hát đi vào lòng người, NSND Tiến Dũng còn là một nhà soạn nhạc tài hoa, đồng thời làm công tác giảng dạy âm nhạc tại trường Văn hóa nghệ thuật của tỉnh.

Một trong những đóng góp không thể không nhắc đến của NSND Tiến Dũng trong sự nghiệp âm nhạc, chính ông là người đã đưa "Ví dặm Nghệ Tĩnh" trở thành di sản văn hóa phi vật thể được Unesco công nhận.

NSND Tiến Dũng chính là người đã đưa "Ví dặm Nghệ Tĩnh" trở thành di sản văn hóa phi vật thể được Unesco công nhận.

Mẹ của Hương Tràm cũng theo nghệ thuật và là một nghệ sĩ của đoàn ca múa nhạc Nghệ An. Còn anh trai cô - ca sĩ Tiến Mạnh - từng lọt vào top 10 Sao Mai điểm hẹn 2010.

Tuy cả gia đình đều theo nghệ thuật nhưng nhưng Hương Tràm lại không nhận được nhiều hậu thuẫn từ gia đình khi quyết định bước chân vào con đường ca hát. Cô từng bị bố nhiều lần dùng biện pháp cứng rắn để ngăn cản theo nghề ca hát.

Lý do NSND Tiến Dũng kiên quyết ngăn cản con gái tiến vào showbiz cũng giống như nhiều bậc phụ huynh khác, không muốn con mình phải đối diện với những cám dỗ, thị phi, vất vả mà cuộc đời nghệ sĩ mang lại. Nhưng với tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, cuối cùng gia đình đã ủng hộ Hương Tràm trên con đường nhiều thị phi này.

Cả gia đình Hương Tràm đều làm nghệ thuật, là một trong những lý do khiến nữ ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực trời phú.

Ít ai biết, NSND Tiến Dũng từng khóc cả đêm vì tai tiếng của con gái, nhất là mâu thuẫn với HLV Thu Minh khiến ông rất buồn. Nam nghệ sĩ đã nói rằng: "Tôi từng gặp, trò chuyện với Thu Minh. Khi cô trò có khúc mắc, tôi không thể gọi điện giải thích giúp con gái. Tôi khóc cả đêm vì chuyện này. Đó là scandal của con khiến tôi đau đớn nhất".

Trước khi tạm dừng ca hát tại Việt Nam để sang Mỹ thì Hương Tràm là ca sĩ đình đám, thường xuyên biểu diễn ở các sự kiện với mức cát-xê không nhỏ. Có thể nói, sau 7 năm hoạt động, nữ ca sĩ đã có trong tay khối tài sản khiến nhiều người cùng trang lứa không khỏi ngưỡng mộ.

Ở tuổi 18, sau khi giành giải Quán quân Giọng hát Việt chưa lâu, nữ ca sĩ sở hữu ô tô riêng với giá hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, cô gây bất ngờ khi lên đời với chiếc xe gần 2 tỷ đồng.

Vừa bước ra từ cuộc thi, cô đã chạy show liên tục và tự tậu xe sang.

Cô cũng sắm cho mình khá nhiều túi xách, giày dép đến từ các thương hiệu lớn như Gucci, Chanel, LV…

Không chỉ vậy, khi mới 20 tuổi, Hương Tràm đã tự tậu được một căn hộ chung cư cao cấp. Nữ ca sĩ trẻ sống cùng gia đình trong căn biệt thự hai phòng ngủ rộng 100m2 ở quận 2. Ở tuổi 23, sau 6 năm bước chân vào showbiz, cô đã tự xây được căn biệt thự 4 tầng cực sang trọng ở Quận 2.

Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Theo nhiều nguồn tin, biệt thự của nữ ca sĩ nằm ở vị trí đắt địa, có giá trị lên đến 20 tỷ đồng, riêng chi phí nội thất lên đến 4 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ ngơi khủng này Hương Tràm dành để báo hiếu bố mẹ trước khi xuất ngoại. Khi đi du học ở Mỹ vẫn chăm sóc, lo lắng chu toàn cho gia đình tại Việt Nam.

Hương Tràm xây dựng căn biệt thự 20 tỷ đồng báo hiếu đấng sinh thành.

Bên trong mang phong cách tân cổ điển sang trọng, có phòng thể dục, luyện thanh.

Bên ngoài có hồ cá koi, khuôn viên rộng lớn.

Nữ ca sĩ còn đưa bố mẹ đi du lịch Mỹ.

Tác giả: TRẦN ANH

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn