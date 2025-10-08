Bộ Quốc phòng điều 3 trực thăng đi cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ bay của 2 trực thăng bay cứu trợ Lạng Sơn - Ảnh: Tổ bay

Hai máy bay trực thăng Mi-171 và Mi-17 của Quân chủng Phòng không - Không quân đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội (Lữ đoàn Không quân 918), mang theo 4 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ bị cô lập tại Vân Nham và Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, đã trực tiếp có mặt chỉ đạo nhiệm vụ cứu trợ.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu, cùng 500kg hàng cứu trợ người dân tại tỉnh Cao Bằng cũng đã cất cánh tại sân bay Gia Lâm, trên một chiếc trực thăng của Binh đoàn 18.

Nhu yếu phẩm được vận chuyển lên trực thăng - Ảnh: Tổ bay

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn sau bão số 11 (bão Matmo) đã khiến 13 người chết và mất tích, cùng 5 người bị thương.

Trong đó ba người tử vong do sạt lở đất ở Cao Bằng và Thanh Hóa, bốn người chết do lũ cuốn tại Thái Nguyên, năm người mất tích do lũ cuốn và một người bị sét đánh tử vong tại Bắc Ninh.

15.762 ngôi nhà bị ngập sâu tại nhiều tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu ở Cao Bằng (6.992 nhà), Thái Nguyên (5.455 nhà), Lạng Sơn (1.997 nhà) và Hà Nội (1.055 nhà).

Tính đến nay vẫn còn 33 xã với 5.455 hộ dân ở Thái Nguyên và 3 xã với 1.034 hộ ở Lạng Sơn đang bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, nông nghiệp và giao thông. 402 căn nhà bị sập, hư hỏng nặng, hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu bị ngập úng, ước tính 14.621ha bị thiệt hại.

Trong đó phần lớn tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Ngoài ra, 536 con gia súc và hơn 96.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi theo dòng lũ.

Hệ thống giao thông ở nhiều địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với 602 điểm sạt lở và ngập úng, gây ách tắc cục bộ trên các tuyến đường chính.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ