40 giây sinh tử giữa dòng lũ Cao Bằng: Clip khiến ai cũng thót tim

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, ngày 7/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Cao Bằng ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Riêng tại phường Thục Phán (TP Cao Bằng), nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường và nhà dân chìm trong biển nước, người dân phải di chuyển khẩn cấp ra khỏi vùng ngập.

Trong quá trình di chuyển, một người đàn ông không may bị dòng nước xiết cuốn trôi. Đoạn video được ghi lại cho thấy, khi đang cố gắng di chuyển trong làn nước ngập sâu, người này bị mất thăng bằng và bị cuốn đi một đoạn. Rất may, ông kịp bám vào một thân cây lớn bên đường, trước khi được các chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng tiếp cận, ứng cứu thành công.

Clip: Truyền hình An ninh Cao Bằng

Đoạn clip ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ đã hành động kịp thời:

“Xem mà muốn khóc quá. Mong cho đồng bào mình bình an"

“Cảm ơn các chiến sĩ công an thật nhiều ạ. Thương quá bà con mình quá"

"Mưa lũ triền miên, không biết bao giờ mới hết để bà con đỡ khổ."

Theo thống kê, ngày 7/10 lượng mưa phổ biến tại Cao Bằng từ 120 - 200mm, đặc biệt khu vực các trạm đo Cần Yên 203,4 mm, Lương Thông 1 200,1 mm (Cần Yên), Hồng An 225,8 mm, Trương Lương 211,4 mm.

Lũ lớn xuất hiện trên các sông, suối vượt mức báo động 3, vào 23h ngày 7/10, lũ trên sông Bằng tại trạm Bằng Giang, tỉnh Cao Bằng đã đạt đỉnh ở mức 185,79m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,95m. Mực nước này cũng vượt luôn cả kỷ lục mà nước lũ do hoàn lưu bão số 10 gây ra vào ngày 1.10 (185,22m).

Như vậy chỉ trong hơn 10 ngày đầu tháng 10, người dân Cao Bằng đã 2 lần hứng chịu lũ dữ, lũ đợt sau cao hơn lũ đợt trước, nước chảy siết hơn và nguy hiểm hơn.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Tác giả: Phạm Trang (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn