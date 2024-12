Bộ Nội vụ phản hồi về nâng lương trước hạn với cán bộ, công chức

Chính sách đặc thù của giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Tỉnh Lào Cai cũng đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành chính sách đặc thù cho cán bộ quản lý, giáo viên được biệt phái về công tác tại các phòng, ban chuyên môn thuộc ngành giáo dục. Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ thông tin tại nghị định 115/2020 của Chính phủ quy định các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Do vậy chính sách đặc thù của giáo viên sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng.