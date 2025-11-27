Thấy iPhone 15 Pro Max trong đơn hàng giao cho khách liền cuỗm luôn

Theo điều tra ban đầu, chiều 21/11/2025, Duy nhận đơn hàng của anh T. (SN 1990) từ sảnh tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội) giao đến khu vực xã Hoài Đức.

Đối tượng Vũ Văn Duy cùng tang vật

Khi đi đến trước cổng làng Mễ Trì Thượng, đối tượng mở túi hàng kiểm tra và phát hiện bên trong là chiếc iPhone 15 Pro Max. Nảy sinh lòng tham, Duy mang chiếc điện thoại đi bán được 17,5 triệu đồng, sau đó tắt điện thoại và tắt ứng dụng tài xế nhằm cắt liên lạc với chủ hàng.

Ngày 22/11, Duy bắt xe khách về quê. Đến chiều 24/11, biết không thể trốn tránh, đối tượng đã đến Công an phường Yên Hoà đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 25/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Duy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn