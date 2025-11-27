Đàn ông hói đầu có nhu cầu tình dục cao hơn?

Lợi ích đầu tiên của đàn ông hói đầu là.. không tốn tiền cắt tóc

Ngày nay, chuyện làm đẹp không còn là của riêng phái nữ, mà cả phái mạnh cũng bắt đầu có khái niệm chăm chút cho bản thân. Tuy số tiền đầu tư vào đầu tóc không thể nhiều như các chị em, nhưng phái mạnh cũng phải bỏ ra những khoản kha khá như: cắt tóc, dầu gội...

Do đó, hói đầu đồng nghĩa đàn ông không cần đầu tư tiền bạc cho công việc này. Ngược lại, đây có thể trở thành thói quen tiết kiệm của họ. Bởi theo nghiên cứu, những người đàn ông hói đầu đều chung một điểm mạnh, đó là biết tiết kiệm tiền bạc, đôi khi là hơi thái quá.

Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào khẳng định mối liên quan giữa sinh lý và chứng hói đầu ở đàn ông. (Ảnh minh họa AI)

Vậy đàn ông hói đầu thì “chuyện ấy” thế nào?

Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào khẳng định mối liên quan giữa sinh lý và chứng hói đầu ở đàn ông. Tuy nhiên, cũng có nhiều phỏng đoán, đồn đại về mối liên quan giữa hói đầu với chức năng sinh dục: người Nga cho rằng, đàn ông hói đầu thì nhu cầu mạnh mẽ, nhưng người Đông Nam Á thì lại khẳng định ngược lại. Ở Hoa Kỳ, qua khảo sát trên 900 người nam 40-60 tuổi về độ ham muốn và số lần quan hệ tình dục, kết quả là những người “ham muốn” càng mạnh nguy cơ rụng tóc càng nhiều.

Theo một bài viết mới đăng trên The Sun, lời đồn về mối liên hệ giữa chứng hói đầu và sự nam tính đã tồn tại trong hàng thiên niên kỷ. Một số người tin rằng "người hói đầu có mức testosterone cao hơn nên ham muốn tình dục cũng cao hơn".

Các nhà khoa học cho rằng, đàn ông hói đầu luôn rất "mạnh" trong chuyện giường chiếu. Bởi đàn ông càng ít tóc, lượng testosterone có trong cơ thể họ càng cao. Nói cách khác, ham muốn ở những người đàn ông hói đầu luôn cao hơn những người bình thường. Mối liên hệ này được giải thích chủ yếu qua yếu tố hormone, nhưng không phải là quy luật tuyệt đối cho mọi người hói đầu.

Hói đầu có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm di truyền, mức độ căng thẳng và chế độ ăn uống, cũng như bệnh tật hoặc giảm cân nhanh chóng. Rụng tóc có thể do gen nhạy cảm với một ‘sản phẩm phụ’ của testosterone gọi là dihydrotestosterone (DHT).

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medical Journal of Australia đã xem xét cụ thể mức độ nam tính ở những người đàn ông hói đầu. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ đáng kể nào giữa chứng hói đầu và tần suất xuất tinh.

Bất chấp những phát hiện của nghiên cứu, một cuộc khảo sát khác cho thấy hơn 1/3 thanh niên từ 18 đến 20 tuổi tin rằng hoạt động tình dục quá mức có thể làm tăng nguy cơ bị hói. Cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa người tham gia cũng nghĩ rằng những người đàn ông hói hoạt động tình dục nhiều hơn và khỏe mạnh hơn những người có nhiều tóc.

Mặc dù sự nam tính bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố sinh học, tâm lý và lối sống, nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh là không có bằng chứng khoa học nào chứng minh mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hói đầu và sự nam tính

