Xe chở gần 30 công nhân lật ngang, hơn 10 người bị thương

Khuya 26/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Mỹ Lệ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ lật xe chở công nhân khiến hơn 10 người bị thương.

Những công nhân bị thương này được đưa vàoTrung tâm y tế khu vực Cần Đước sơ cứu, băng bó. Một số bị thương nặng được kiểm tra kỹ trước khi đưa lên bệnh viện tuyến trên.

Xe chở công nhân tránh xe máy băng ngang đường, bị lật.

Khoảng 30 công nhân trên xe được người dân phá cửa kính giải cứu.

Trước đó vào chiều tối cùng ngày, xe ô tô khách chỗ BKS 63E-018… chở khoảng 30 công nhân lưu thông trên tỉnh lộ 826 (hướng từ xã Rạch Kiến về xã Cần Đước).Khi đến khu vực gần cầu ông Thìn, đoạn qua xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh, do tránh một người điều khiển xe máy băng ngang đường, tài xế đánh lái khiến xe ô tô loạng choạng và lật ngang. Những người trong xe hoảng loạn kêu cứu. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã phá cửa kính xe giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Trung tâm y tế đã điều phương tiện đến đưa các nạn nhân vào bệnh viện.

Hơn 10 người bị thương trong vụ lật xe chở công nhân.

Một số người bị thương tích nhẹ hoảng loạn gọi điện cho người thân đến đón về. Hơn 10 người còn lại bị thương tích nặng được chuyển vào Trung tâm y tế khu vực Cần Đước. Tại hiện trường chiếc xe ô tô chở công nhân bị hư hỏng nặng.

Các nạn nhân được sơ cứu.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân. Xe cẩu được điều động đến để di dời phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.

