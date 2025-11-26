Thủ tướng: Hỗ trợ các địa phương bị bão lũ với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no"

Ngày 26-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 229 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai các đợt thi đua cao điểm khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Nhiều trường học hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: NLĐO

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thảm họa thiên tai, bão lũ vừa qua theo các chỉ đạo trước đó của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đợt thi đua sâu rộng theo phương châm "đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, vì dân phục vụ".

Cùng với đó, phát huy tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai" "mỗi ngày làm một việc tốt", những nơi không bị ảnh hưởng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch để bù lại cho các địa phương khu vực miền Trung, Tây nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ…nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 đã đặt ra.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, kề vai, sát cánh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kịp thời hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, bão lũ đảm bảo hiệu quả tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân và khôi phục sinh kế cho người dân vùng bị bão lũ trong thời gian sớm nhất có thể, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Thủ tướng, trước mắt là phấn đấu tăng trưởng cả nước năm 2025 trên 8%; tạo nền tảng vững chắc, tạo đà, tạo lực, tạo thế để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương chủ động thực hiện, ưu tiên dành thời gian lãnh đạo, chỉ đạo.

Các bộ ngành, địa phương cần báo cáo kết quả thực hiện công điện về Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động