Chuối trở nên có hại khi ăn cùng 8 thứ này

Ăn chuối cũng có những kiêng kị, kết hợp tùy ý có thể gây hại. (Ảnh: ITN)

Không thể phủ nhận rằng giá trị dinh dưỡng của chuối rất cao và có nhiều công dụng trong điều trị qua ăn uống. Tuy nhiên, ăn chuối cũng có những kiêng kị, kết hợp tùy ý có thể gây hại. Dưới đây là một số loại thực phẩm không nên ăn cùng chuối.

Dưa lưới

Ăn dưa lưới cùng chuối làm nặng thêm các triệu chứng của người bị suy thận và bệnh về khớp. Do đó, những ai thích làm salad trái cây nên chú ý, dưa lưới và chuối không nên để chung với nhau, vì dưa lưới có hàm lượng đường khoảng 15% và chứa kali khá cao. Chuối cũng rất giàu kali, theo chuyên gia dinh dưỡng, cứ 100 gram chuối chứa từ 283-472 mg kali.

Những người suy thận với lượng nước tiểu ít không nên ăn cùng lúc chuối và dưa lưới có hàm lượng kali cao, tránh làm tình trạng trở nên trầm trọng hơn.

Sữa chua

Sữa chua có khả năng làm giảm cholesterol. Uống sữa chua khi bụng đói sẽ khiến độ axit trong dạ dày quá cao, các vi khuẩn lactic rất khó sống trong dịch vị, làm giảm tác dụng bảo vệ sức khỏe của sữa chua. Ăn cùng chuối cũng không có lợi cho sức khỏe.

Một số người tỳ vị hư hàn, dễ bị tiêu chảy, nếu uống sữa chua vừa lấy từ tủ lạnh ra, cộng với ăn chuối – loại thực phẩm “trơn ruột” thúc đẩy nhu động ruột, dễ gây đau bụng, tiêu chảy và các vấn đề khác.

Khoai tây

Khoai tây là thực phẩm thường xuất hiện trên bàn ăn của chúng ta, chuối cũng là loại trái cây chúng ta ăn hàng ngày, nhưng có lẽ nhiều người không biết rằng hai thứ này khi sử dụng cùng nhau lại có tác dụng phụ.

Nếu hai loại thực phẩm này được ăn cùng lúc hoặc thời gian giữa hai lần ăn không cách nhau đủ mười lăm phút, các nguyên tố trong chúng sẽ xảy ra phản ứng hóa học và tạo ra một số độc tố.

Những độc tố này có thể khiến da xuất hiện các đốm nám. Vì vậy, các cô gái yêu thích làm đẹp hãy nhớ, đừng ăn cùng lúc hai loại thực phẩm này.

Khoai môn

Khoai môn giàu protein, canxi, phốt pho, sắt, kali, magiê, natri, beta-carotene, niacin, vitamin C, các vitamin nhóm B, saponin và nhiều thành phần khác. Trong các khoáng chất có trong khoai môn, lượng flour cao, có tác dụng làm sạch răng, phòng ngừa sâu răng và bảo vệ răng. Khoai môn có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không nên ăn cùng chuối, vì ăn cùng sẽ gây đầy bụng và ngộ độc.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm vừa dùng làm thuốc vừa dùng làm đồ ăn tốt cho sức khỏe. Nó chứa chất xơ, beta-carotene, vitamin A, B, C, E cùng với hơn 10 nguyên tố vi lượng như kali, sắt, đồng, selen, canxi, có giá trị dinh dưỡng rất cao, được các nhà dinh dưỡng học gọi là thực phẩm bổ dưỡng cân bằng nhất.

Ăn chuối cùng khoai lang sẽ gây phản ứng sinh hóa bất lợi và làm cơ thể khó chịu. Ăn khoai lang và chuối dễ bị đầy bụng, kèm theo trào ngược dạ dày; ăn nhiều còn làm thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày, gây tắc dạ dày. Thậm chí, ăn chuối cùng khoai lang nhiều lần sẽ gây ngộ độc mãn tính.

Aspirin

Aspirin khi ăn cùng thực phẩm nhiều đường như dừa, lựu, đào, nho, chuối dễ tạo thành phức hợp, từ đó làm giảm tốc độ hấp thu thuốc.

Thịt bò

Thịt bò có hàm lượng protein cao và lượng chất béo thấp, vì vậy thịt ngon và được nhiều người yêu thích, được mệnh danh là “vua của các loại thịt”. Nhưng sau khi ăn thịt bò không nên ăn chuối, nếu không sẽ gây đau, quặn thắt vùng bụng rất khó chịu.

Dưa hấu

Theo quan điểm dinh dưỡng y học cổ truyền, trái cây có thể chia thành hai loại chính - lạnh và nóng. Thường thì những người có nhiều “hỏa khí” thường có trao đổi chất mạnh, ra nhiều mồ hôi, dễ bị nhiệt miệng hoặc táo bón, ăn trái cây tính lạnh thường xuyên có thể giúp hạ hỏa và thải độc, nhưng ăn quá nhiều trái cây tính lạnh sẽ gây khí hư và khó chịu dạ dày.

Vì vậy, bệnh nhân thể khí hư nên cẩn thận khi ăn trái cây tính lạnh và nên ăn vừa phải. Dưa hấu và chuối đều thuộc trái cây tính lạnh, tốt nhất không nên ăn chung, nếu không sẽ gây tiêu chảy.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn