Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại tỉnh Nghệ An năm 2025

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu 4; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Năm 2024 và 9 tháng năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn chi phối, nhưng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, các Sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực, vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND xã Lam Thành và một số đơn vị liên quan, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đồng – Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đánh giá cao việc các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra của Bộ Quốc phòng, làm tốt công tác chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn hoàn thành kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh; đồng thời, ban hành đầy đủ các đề án bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, thành lập, kiện toàn và xây dựng đầy đủ quy chế hoạt động của các ban chỉ đạo, ban chỉ huy, hội đồng liên quan về công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng an ninh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

Đoàn kiểm tra ghi nhận tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Nghệ An cơ bản ổn định, đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân cao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương như trong báo cáo đã nêu. Đồng thời tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân đội về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm chỉ đạo, củng cố kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang của tỉnh và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực. Đồng thời, tiếp tục củng cố kiện toàn các chức danh, chức vụ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ Quân sự và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng tổng hợp cao, hoạt động hiệu quả.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ trong việc tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về dân quân tự vệ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 26 chốt dân quân thường trực biên giới đất liền. Đầu tư xây dựng các trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và nâng cấp chất lượng hoạt động của dân quân thường trực, dân quân cơ động.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc, chức việc tôn giáo và người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tỉnh quan tâm bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng vũ trang, chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng...

Ghi nhận các nội dung kiến nghị, đề xuất, trao đổi của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra cam kết nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan, cũng như Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tiếp thu ý kiến nhận xét đánh giá, chỉ đạo và định hướng từ đồng chí Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, cũng như các đề xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định, công tác quốc phòng, quân sự luôn được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh cam kết tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Sau khi có kết luận chính thức từ Đoàn kiểm tra, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các Sở, ban, ngành, địa phương để thống nhất giải pháp, kế hoạch từng bước cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế hướng đến mục tiêu là thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

