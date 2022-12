Bổ nhiệm đại tá Lê Quang Đạo làm Phó Giám đốc Công an TP HCM

Chiều 22-12, tại trụ sở Công an TP HCM diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của TP, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Đại tá Lê Quang Đạo nhận quyết định bổ nhiệm

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, đã trao Quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam mong muốn Đại tá Lê Quang Đạo trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình và nhanh chóng tiếp cận với tầm bao quát mới. Từ đó, góp phần thiết thực vào sự điều hành, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP HCM trong việc thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TP HCM và nhân dân thành phố giao phó.

Đại tá Lê Quang Đạo phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Quang Đạo cho biết rất xúc động, vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP HCM, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới rất quan trọng.

Đại tá Lê Quang Đạo hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, luôn phấn đấu, rèn luyện không ngừng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Quang Đạo sinh năm 1976, quê quán Quảng Ngãi; trình độ Đại học An ninh, thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Đại tá Lê Quang Đạo từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Phòng An ninh nội địa; Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM. Hiện nay, Công an TP HCM có 5 Phó Giám đốc, gồm: Thiếu tướng Trần Đức Tài, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Mai Hoàng và Đại tá Lê Quang Đạo.

