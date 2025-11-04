Thái Lan: Bắt giữ khoảng 1.600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Các lực lượng Myanmar đã ném bom những tòa nhà ở trung tâm KK Park trong 9 ngày. Hiện trường vụ phá hủy nằm cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 500 mét.

Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.

Tính đến sáng 3/11, có 1.598 người đã bị bắt giữ, trong đó có 265 phụ nữ. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết những người này đến từ 28 quốc gia. Tình trạng nhiều người chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo dự kiến tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Tác giả: Đỗ Sinh

Nguồn tin: baotintuc.vn