Bỏ lỡ phạt đền, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm cùng Sông Lam Nghệ An

Hoàng Anh Gia Lai (áo cam) chia điểm cùng Sông Lam Nghệ An. Ảnh VFF

Lợi thế sân nhà giúp Hoàng Anh Gia Lai có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm. Phút thứ 7, từ quả tạt bóng bên cánh trái của Hoàng Anh Gia Lai, Minh Tâm băng vào dứt điểm một chạm rất căng khiến thủ thành Cao Văn Bình chôn chân đứng nhìn. Đáng nói, đây mới là bàn thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi tại mùa giải V.League năm nay.

Dù phải nhận bàn thua từ sớm, nhưng cơn mưa trên sân Pleiku khiến Sông Lam Nghệ An không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu tìm kiếm bàn gỡ.

Trong những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra khá chậm, hai đội không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía hai bên khung thành.

Niềm vui gỡ hòa của Sông Lam Nghệ An. Ảnh VFF

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An chủ động đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút 68, Quang Kiệt của Hoàng Anh Gia Lai phá bóng thiếu quyết đoán, tạo cơ hội để tiền đạo Olaha quăng chân dứt điểm tung lưới thủ thành Trung Kiên, cân bằng tỉ số 1-1.

Bàn gỡ giúp cho trận đấu trở nên nóng hơn khi cả hai đội đều muốn có 3 điểm trước khi bước vào giai đoạn nghỉ. Càng về cuối trận, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai càng gia tăng sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.

Đến phút 90+4, Văn Khánh tác động làm Gia Bảo ngã trong vòng cấm Sông Lam Nghệ An, trọng tài Mai Xuân Hùng tạm dừng trận đấu để check VAR. Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Mai Xuân Hùng quyết định cho Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả phạt đền.

Tuy nhiên, trung vệ đội trưởng Jairo Filho sút thẳng trái bóng lên khán đài, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để ghi bàn định đoạt trận đấu.

Kết thúc trận đấu với tỉ số 1-1, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm cùng Sông Lam Nghệ An trong tiếc nuối.

Ở trận đấu còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoà 1-1 trước PVF CAND.

Kết thúc vòng 6, Ninh Bình, Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh là 3 đội dẫn đầu. Trong khi đó, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hoá FC chia nhau 3 vị trí cuối bảng.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: hanoimoi.vn