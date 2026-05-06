Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ một số hành vi vi phạm liêm chính học thuật

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra một số hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong dự thảo ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học - Ảnh: T.T.

Theo dự thảo, ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học được thực hiện toàn diện trong các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người học. Tuy nhiên công nghệ không thay thế vai trò người thầy và cần phải có cơ chế kiểm soát hành vi vi phạm liêm chính học thuật.

Các cơ sở giáo dục đại học được chủ động lựa chọn, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện của đơn vị. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ phải được thực hiện có kiểm soát, đảm bảo liêm chính học thuật.

Trong hoạt động đào tạo, cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI thông qua các phương thức như đào tạo trực tiếp có hỗ trợ công nghệ số, đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI.

Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy.

Tuy nhiên sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập, tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

Đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá, dự thảo quy định cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI nhưng phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch và công bằng, phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Sử dụng công nghệ trong kiểm tra đánh giá phải bảo đảm xác thực danh tính người học, kiểm soát quá trình kiểm tra, đánh giá, bảo đảm tính toàn vẹn, khả năng truy vết và lưu trữ dữ liệu đánh giá.

Cơ sở giáo dục đại học công khai quy định, tiêu chí đánh giá và có cơ chế giải trình, phúc tra kết quả. Việc sử dụng AI trong kiểm tra, đánh giá cũng phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên, không làm sai lệch kết quả đánh giá, tuân thủ quy định về liêm chính học thuật.

Bên cạnh việc quy định sử dụng công nghệ trong đào tạo, đánh giá, nghiên cứu khoa học, dự thảo chỉ rõ một số hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số.

Cụ thể như sử dụng công nghệ, bao gồm AI, để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu khoa học. Sao chép, đạo văn, sử dụng trái phép tài liệu, dữ liệu, học liệu số hoặc kết quả nghiên cứu.

Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin học tập. Nhờ người khác thực hiện hoặc thực hiện thay nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu. Không công bố hoặc công bố không đầy đủ việc sử dụng công nghệ, AI khi có yêu cầu.

Từ đó dự thảo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ về liêm chính học thuật, xác định rõ hành vi vi phạm, quy trình xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan.

Thiết lập cơ chế kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm. Ứng dụng công nghệ để phát hiện gian lận, đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về liêm chính học thuật.

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: tuoitre.vn