Bão số 13 mạnh cấp 14, giật cấp 17, hướng vào vùng biển Trung Bộ

Hiện trạng bão: Hồi 13h ngày 5/11, tâm bão Kalmaegi ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.



Dự báo diễn biến bão (trong 24-60 giờ tới)



Dự báo tác động của bão

Trên biển: Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm khu vực Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Đắk Lắk có khả năng nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m.

Từ chiều tối 6/11, các địa phương trong khu vực cần đề phòng mực nước biển dâng cao kết hợp sóng lớn, có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn bờ, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ.

Tàu thuyền hoạt động trên biển và các khu nuôi trồng thủy sản ven bờ có nguy cơ chịu tác động mạnh của gió lớn, sóng cao, dông lốc và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15 (tập trung ở phía Đông Quảng Ngãi-Đắk Lắk).

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và khu vực phía Bắc Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Mưa lớn: Từ 6-7/11, khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt; Khu vực Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, lượng mưa 150-300 mm/đợt, cục bộ trên 450 mm/đợt; Từ 8/11, mưa lớn có xu hướng giảm.

Từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Cảnh báo: Có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 200mm trong 3 giờ, gây ngập úng và sạt lở đất tại các khu vực trung du, miền núi.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

Người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo - cảnh báo bão, chủ động triển khai phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và công trình ven biển.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV