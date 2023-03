Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng "cơm lành canh ngọt", nhưng không vì thế mà cho phép người đàn ông ra tay đánh đập chính vợ của mình. Hành động đó còn trước mặt con nhỏ lại càng đáng lên án, đáng bị chừng phạt trước pháp luật.

(Clip: Bố đánh mẹ dã man đến ngất xỉu tại chỗ, tiếng gào khóc van lơn của con thơ nghe đến 'xé lòng')

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn hơn 1 phút ghi lại cảnh một ông chồng đánh vợ đến ngất xỉu khiến cộng đồng mạng bức xúc. Theo đó, camera trong phòng ghi lại cảnh tượng một người đàn ông hùng hổ đấm liên tiếp vào người vợ của mình. Nhưng đòn giáng mạnh khiến người phụ nữ ngã quỵ xuống đất rồi ngất xỉu tại chỗ.

Nghe tiếng mẹ la thất thanh, 2 đứa con vội vàng chạy đến rồi gào khóc thảm thiết. Bé trai mặc áo vàng vừa thét lên vừa giữ tay bố lại để anh đừng đánh mẹ nữa. Sau đó, đứa trẻ nhỏ gầy, quỳ sụp òa khóc, chắp tay van xin: "Con xin bố, con xin bố,... đừng đánh mẹ con... con xin bố, con xin bố". Cách đó vài bước chân là đứa em nhỏ hơn cũng đang đứng khóc vì sợ hãi.

Sau tiếng van xin của con trai, ông bố bình tĩnh lại, nói cậu bé bỏ tay ra để bế mẹ vào nhà, lúc này bé trai mới chịu buông mẹ ra. Như sợ mẹ bị hành hung tiếp, hai đứa trẻ vừa khóc vừa vội vã chạy theo mẹ để bảo vệ.

Đoạn clip sau khi đăng tải lập tức khiến dân mạng dậy sóng. Rất đông người bày tỏ sự phẫn nộ cực độ trước hành động bạo lực gia đình dã man của người chồng. Cảnh tượng anh ta ra tay với chính người "đầu ấp tay gối" với mình làm ai xem cũng phải "lạnh sống lưng".

Ghê sợ trước hành vi của người đàn ông bao nhiêu, cộng đồng mạng càng xót xa bấy nhiêu cho hai đứa trẻ đang khẩn thiết cầu xin bố đừng đánh mẹ. Hình ảnh bé trai chắp tay van lơn "con xin bố" nghe mà nhói lòng.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Những đứa con lớn lên trong gia đình kiểu này đa phần sẽ lầm lì ít nói đi và sẽ ngày một khinh bỉ căm ghét bố mình, muốn thoát khỏi bố",

"Đúng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng,con cái hạnh phúc khỏe mạnh ngoan ngoãn là nhìn thấy bố mẹ yêu thương nhau chứ đánh đập thế này ám ảnh trẻ nhỏ",

"Bà vợ ngất mà xót muốn xỉu",

"Ta nói chứ để con trẻ thấy chính bậc thân sinh ra nó cãi lộn to tiếng đã là điều không nên có rồi, mà còn như này nữa thì cảnh này nó hằn sâu trong tâm trí nó mãi thôi"...

