Bộ Công Thương vi phạm quản lý kinh doanh xăng dầu

Bắt cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng Ngày 4-1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Vượng bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Liên quan vụ án này, tháng 11-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 người để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó có 2 cán bộ của Cục Điều tiết điện lực và 4 người của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. N.Hưởng