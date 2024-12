Bộ Công an thông tin danh tính 6 người thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC bị khởi tố

Khởi tố nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí lớn Trả lời câu hỏi về các đại án tham nhũng và một số vụ án lãng phí trong năm qua, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết trong năm 2024, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án kinh tê, tham nhũng với nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể từ ngày 15-12-2023 đến 14-12-2024, cơ quan điều tra trong công an đã phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Trong đó có gần 1.000 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng gần 14% so với năm 2023; với hơn 2.200 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng 5% so với năm 2023. Đặc biệt trong năm 2024, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện nhiều vụ án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Phúc Sơn, Thuận An... Bên cạnh đó đã chủ động nhận diện, phát hiện các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Qua đó đã khởi tố, điều tra một số vụ án gây thất thoát, lãng phí trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng... Điển hình như vụ án gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh; vụ án dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An). Qua điều tra các vụ án, thiếu tướng Tuyên nêu rõ Bộ Công an đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lãnh đạo, chỉ đạo đường lối xử lý đảm bảo khách quan, toàn diện, nhân văn đối với các vụ án, vụ việc. Trong đó đặc biệt đã tham mưu các giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của đất nước, cá nhân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời kiến nghị những giải pháp quan trọng, chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế thất thoát, lãng phí, tiết kiệm được các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Theo người phát ngôn Bộ Công an, thời gian tới, bên cạnh việc xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu thì công tác đấu tranh phòng, chống lãng phí cũng sẽ được Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhận diện hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của Nhà nước, nhân dân. Từ đó đã tham mưu đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân gây ra thất thoát, lãng phí. Đồng thời sẽ tập trung xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, điều tra làm rõ bản chất, ngăn chặn kịp thời các vụ án, vụ việc gây thất thoát, lãng phí, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.