Bộ Công an phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết

Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT - Ảnh: BCA

Nhằm tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các sự kiện lớn của đất nước, tạo tiền đề chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Công an phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 15/12/2024 đến 14/02/2025, công an các đơn vị, địa phương sẽ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT với quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025) và các sự kiện lớn của đất nước, trước mắt trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2025.

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội…; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động, nhất là hành vi lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc dư luận…

Tập trung nhận diện, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết; đấu tranh quyết liệt với tội phạm đường phố, giải quyết hiệu quả tình trạng băng, nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đặc biệt là ở các khu đô thị, thành phố lớn.

Bên cạnh đó, tăng cường triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trong nước. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán; ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

