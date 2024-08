Bộ Công an đề xuất quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh tài xế

Đề xuất xe chở học sinh sơn màu vàng đậm Dự thảo quy định xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh phải sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe; mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ.