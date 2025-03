Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục Công nghiệp an ninh

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Cục Công nghiệp an ninh gồm 07 đơn vị cấp phòng và 06 công ty

Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ của Cục Công nghiệp an ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghiệp an ninh.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo và công bố Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ Công an về điều động giữ chức vụ Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh đối với các đồng chí lãnh đạo.

Theo đó, ngày 18/02/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Chính phủ đã chấp thuận đề nghị của Bộ Công an về việc tổ chức lại Cục Công nghiệp an ninh và Viện Khoa học và Công nghệ thành Cục Công nghiệp an ninh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/3/2025.

Triển khai thực hiện, ngày 28/02/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 1185/QĐ-BCA quy định về tổ chức bộ máy của Cục Công nghiệp an ninh.

Tổ chức bộ máy gồm 07 đơn vị cấp phòng và 06 công ty do Cục Công nghiệp an ninh trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Đồng chí Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh…

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ.

Phát triển Công nghiệp an ninh thật sự trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Công nghiệp an ninh trên cơ sở hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh và Viện Khoa học và Công nghệ.

Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm phát triển Công nghiệp an ninh thật sự trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghiệp an ninh; chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tin cậy giao phó.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Đảng ủy Cục Công nghiệp an ninh cần thống nhất nhận thức trong toàn thể lãnh đạo, cán bộ của Cục về trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới để đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, cách thức hành động, với khát vọng mãnh liệt, sớm xây dựng và phát triển Công nghiệp an ninh ngang tầm nhiệm vụ trong bối cảnh đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Muốn vậy, ngay từ ngày đầu thành lập, phải có chương trình, kế hoạch cụ thể của từng lãnh đạo, cán bộ với những công tác, mục tiêu về sản phẩm, đóng góp cụ thể, thiết thực. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tham mưu, nòng cốt triển khai Đề án xây dựng Công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã trình Bộ Chính trị đề án xây dựng Công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc với mục tiêu đến năm 2045 “Công nghiệp an ninh phát triển vững mạnh, đóng góp quan trọng vào công nghiệp quốc gia, sự phát triển của khoa học, công nghệ và kinh tế số đất nước, đưa Việt Nam trở thành một trong các trung tâm phát triển, xuất khẩu Công nghiệp an ninh của khu vực và thế giới”…

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng tạo khoa học và công nghệ. Tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ chiến lược; thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ làm nòng cốt phát triển Công nghiệp an ninh.

Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu - đào tạo - ứng dụng; xây dựng mạng lưới liên doanh, liên kết và huy động nguồn lực phục vụ phát triển Công nghiệp an ninh, đảm bảo liên thông giữa nghiên cứu ứng dụng - chế tạo sản xuất - phát triển kinh tế, tham gia có hiệu quả vào thị trường khoa học và công nghệ quốc gia, hình thành một trong những trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước phát triển…

Khẩn trương kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp...

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng, với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học, đội ngũ tri thức cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, Cục Công nghiệp an ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Công nghiệp an ninh phát triển đáp ứng yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và công nhân lao động của Cục Công nghiệp an ninh, Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tập thể Cục Công nghiệp an ninh.

Sự tin tưởng và động viên của đồng chí Bộ trưởng là động lực rất lớn để cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghiệp an ninh nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo, cán bộ Cục Công nghiệp an ninh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn