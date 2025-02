Gần 700 cơ quan công an cấp huyện dừng hoạt động từ 1/3: Bộ Công an nói gì?

Nghị định 02/2025 có hiệu lực từ ngày 1/3 quy định hệ thống công an địa phương còn 2 cấp gồm tỉnh và xã. Như vậy kể từ ngày 1/3, tổng cộng 694 cơ quan công an cấp huyện cùng gần 6.000 đội nghiệp vụ trực thuộc sẽ dừng hoạt động.

Ngày 28/2, Bộ Công an đã tổ chức họp báo về việc triển khai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã lý giải những nguyên nhân kết thúc hoạt động của công an cấp huyện.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Tuyến, từ năm 2008 đến nay, qua 3 lần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã giảm được cấp Tổng Cục, 82 đơn vị cấp Cục, gần 1.900 đơn vị cấp phòng, 694 công an cấp huyện...

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyến cho biết: "Về tổ chức công an hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã, kết thúc hoạt động của công an cấp huyện), việc này xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới, từ việc chuyển đổi trạng thái làm việc, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Và điều này cũng xuất phát từ thực tiễn công an xã đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, giải quyết nhiều thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Ý nghĩa thứ hai của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong ngành công an, theo Thiếu tướng Phạm Quang Tuyến đó là thể hiện sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

"Đảm bảo thực hiện triệt để nguyên tắc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, giảm tầng lớp trong tổ chức bộ máy, giảm trung gian trong điều hành. Đồng thời, tinh gọn bộ máy công an địa phương là điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp tục bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu tại cơ sở." - Thiếu tướng Phạm Quang Tuyến nhấn mạnh.

Để triển khai hoạt động tổ chức mới, ngay sau khi kết thúc hoạt động công an cấp huyện, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn rà soát, thống kê, bàn giao, tiếp quản hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu, vật chứng, đồ vật và dữ liệu điện tử trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.

Đối với các vụ án mà công an cấp huyện đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện sẽ ban hành văn bản đề nghị kèm theo danh sách các vụ án đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ, để VKSND cấp huyện ra quyết định chuyển vụ án đến đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có thẩm quyền để tiếp nhận, thụ lý điều tra.

