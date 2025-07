Bộ Công an công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học và trung cấp năm 2025

1. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào trình độ đại học

- Đối với ngành Y Khoa, mã ngành 7720101 và mã ngành 7720100 của Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (không nhân hệ số, có điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực) của 3 môn thi là 20,5 điểm và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 là 20 điểm theo thang điểm 100.

- Đối với các ngành còn lại của Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, các ngành tuyển sinh của Học viện ANND, Học viện CSND, Học viện Chính trị CAND, Đại học ANND, Đại học CSND, Đại học PCCC và Học viện Quốc tế: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào Phương thức 2 và Phương thức 3 trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm, gồm tổng điểm thi 3 (ba) môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thuộc tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) theo thang điểm 100 và điểm thi Bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang điểm 100, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025.

2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào trình độ trung cấp

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (không nhân hệ số, không có điểm cộng) của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là 10 điểm, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Quy đổi điểm xét tuyển Phương thức 2:

Điểm xét tuyển là tổng điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỉ lệ 75%) được quy về thang điểm 30 và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 25%), làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm cộng.

Trong đó điểm cộng là tổng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an, điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được quy đổi tương đương theo thang điểm IELTS.

Công thức tính như sau: ĐXT = BTBCA*3/4 + TA*1/4 + ĐC. Trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển + BTBCA: Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an quy về thang điểm 30

+ TA: Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy về thang điểm 30 + ĐC: Điểm cộng và được tính theo công thức ĐC = CC*1/3+ ĐT + KV + Đth

+ CC: Điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy về thang điểm IELTS theo biên độ cao nhất của bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đth: Điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.

- Trường hợp thí sinh có tổng điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thưởng (CC*1/3 + Đth) trên 3 điểm thì được tính tối đa là 3 điểm.

- Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỉ lệ 75%) được quy về thang điểm 30 và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 25%), làm tròn đến 2 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, điểm cộng của thí sinh (CC*1/3 + ĐT + KV + Đth) được xác định như sau: ĐC = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x (CC*1/3+ ĐT + KV + Đth) 4.

Năm 2025, cả Phương thức 2 và Phương thức 3 đều sử dụng kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an để xét tuyển.

Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế xét tuyển: Thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2622/X02-P2 ngày 26/6/2025 của X02 hướng dẫn bổ sung tuyển sinh CAND năm 2025, trong đó sử dụng điểm quy đổi để thay thế điểm môn Ngoại ngữ theo tổ hợp dự tuyển của thí sinh tại các học viện, trường CAND theo hướng sử dụng điểm cao nhất của thí sinh để xét điều kiện và xét tuyển.

Năm 2025, Bộ Công an tiếp tục sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: Phương thức 1, tuyển thẳng học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; Phương thức 2, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; Phương thức 3, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Như vậy, ở Phương thức 2 và Phương thức 3 năm nay đều sử dụng kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 để xét tuyển kết hợp.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân