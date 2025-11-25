Từ đầu năm 2025 đến nay thiên tai khiến 409 người chết và mất tích

Theo báo cáo của đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính từ đầu năm 2025 đến nay (24/11), thiên tai diễn ra với tần suất dày đặc và mức độ khốc liệt trên phạm vi cả nước, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt các mốc lịch sử ghi nhận trước đây. 19 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gồm 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, đã xuất hiện trên Biển Đông – chỉ thấp hơn kỷ lục năm 2017 một cơn. Nhiều cơn bão có quỹ đạo di chuyển nhanh, cường độ mạnh và trái quy luật: đầu mùa đã đổ bộ vào Trung Bộ (bão số 3, số 5), cuối năm vẫn tấn công khu vực Bắc Bộ (bão số 9, số 11). Đáng chú ý, ba cơn bão rất mạnh (số 5, số 10, số 13) đổ bộ vào miền Trung buộc Thủ tướng Chính phủ phải thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Hiện một áp thấp nhiệt đới khác đang hoạt động gần Philippines, có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành bão số 15.

Từ đầu năm 2025 đến 24/11, thiên tai diễn ra với tần suất dày đặc và mức độ khốc liệt trên phạm vi cả nước, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt các mốc lịch sử ghi nhận trước đây. Thiên tai khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng

Song song đó, mưa lớn cực đoan gây lũ vượt lịch sử trên 13 tuyến sông tại Bắc Bộ và Trung Bộ, gồm: Cầu, Thương, Trung, Bằng, Cà Lồ, Lô, Bưởi, Cả, Bồ, Thu Bồn, Ba, Kỳ Lộ và Dinh Ninh Hòa. Nhiều đô thị và vùng trũng thấp ngập sâu kéo dài, đặc biệt tại Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Nhiều địa phương phải hứng chịu liên tiếp các loại hình thiên tai, tạo nên tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ", kèm theo lũ quét, sạt lở đất – đặc biệt nguy hiểm tại các tỉnh miền núi và trung du. Hệ thống công trình phòng chống thiên tai, giao thông, viễn thông, điện lực, đê điều, hồ đập… bị đe dọa nghiêm trọng. Thiệt hại về người và tài sản gia tăng nhanh chóng.

Theo thống kê đến ngày 24/11, thiên tai trên cả nước đã khiến 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương; 3.714 nhà bị sập, đổ, trôi; 333.583 nhà hư hỏng, tốc mái; 553.417 ha lúa, hoa màu và 376.792 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 50.237 con gia súc, 6,96 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 197.343 lồng bè, 58.946 ha thủy sản bị thiệt hại; 668.160 km đê, kè, kênh mương và 100,1 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 744 km đường giao thông hư hại, với 14,5 triệu m³ đất đá sạt lở. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 85.099 tỷ đồng

Mức thiệt hại về người tương đương 79% so với cùng kỳ năm 2024, còn thiệt hại kinh tế tương đương 93%, cho thấy mức độ tàn phá của thiên tai năm 2025 tiếp tục ở mức đặc biệt nghiêm trọng.

