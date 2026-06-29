Bộ Chính trị yêu cầu sửa chính sách hình sự lĩnh vực kinh tế, công nghệ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ngày 22/6 thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Cùng với yêu cầu giảm phạt tù, tăng xử lý kinh tế với lĩnh vực kinh tế, công nghệ, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn với các loại tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, xâm hại sức khỏe công đồng.

Các cơ quan sớm xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Kết luận giao các cơ quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; giải quyết căn cơ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân cần đổi mới. Việc đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng cần được thực hiện hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Nguyễn Đông

Đồng thời, các cơ quan phải tổng rà soát những tổ chức, đường dây, băng nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm để triệt phá tận gốc. Những lĩnh vực then chốt, trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cần kiểm soát hiệu quả.

Tư duy phòng chống tội phạm cần chuyển mạnh từ ứng phó, xử lý sang phòng ngừa, quản trị rủi ro, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội.

"Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chuyên nghiệp, hiện đại, nghiêm minh, không để oan sai, không để lọt tội phạm, không làm cản trở sự phát triển, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh", kết luận nêu và yêu cầu chú trọng thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Trước đó, trả lời chất vấn trước Quốc hội tháng 3/2023, ông Lê Minh Trí (khi đó là Viện trưởng VKSND Tối cao), từng đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền để xử lý nghiêm người đứng đầu nhưng nhân văn với người vi phạm không có mục đích vụ lợi.

Nghị quyết 04 của Trung ương ngày 1/4 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, nêu quan điểm xử lý sai phạm theo hướng nghiêm minh, kịp thời nhưng nhân văn, thuyết phục. Việc xử lý phải bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc làm căn cứ. Nghị quyết đồng thời ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích người vi phạm chủ động khắc phục hậu quả và bảo vệ người đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết xác định đây là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới nhưng tiềm ẩn rủi ro cao. Vì vậy, Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện pháp luật theo hướng phù hợp, trong đó định hướng loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro khách quan vì lợi ích chung, đồng thời xem xét giảm trách nhiệm đối với các sai phạm không có động cơ vụ lợi và đã khắc phục hậu quả.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết quy định nguyên tắc xử lý sai phạm theo mức độ, ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính và tổ chức. Đối với trường hợp phải xử lý hình sự, người vi phạm được phép khắc phục hậu quả kinh tế trước trong thời hạn cụ thể và đây là căn cứ quan trọng để xem xét bước xử lý tiếp theo.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net