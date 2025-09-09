Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận mới về định hướng số thứ trưởng và phó chủ tịch tỉnh, thành

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: Dangcongsan.vn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Kết luận nêu rõ số lượng cấp phó tối đa không quá 50% tổng số biên chế được giao của cơ quan, tổ chức (không áp dụng với cơ quan MTTQ cấp xã).

Số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Với các cơ quan, tổ chức cùng cấp, số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức có tổ chức bên trong.

Với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương không thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ số lượng thứ trưởng và tương đương, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và tương đương,... số lượng cấp phó đầu mối bên trong cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành.

Với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa:

Ở Trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người. Cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Số lượng phó vụ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 3 người; trường hợp đặc biệt cấp có thẩm quyền quyết định.

Số lượng phó trưởng phòng và tương đương tối đa thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của phòng và tương đương thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt cấp có thẩm quyền quyết định.

Ở địa phương thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của chức danh, chức vụ tương đương thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng cấp xã.

Với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Số lượng cấp phó các ban, bộ, ngành Trung ương thành lập mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập nhiều cơ quan, tổ chức cùng cấp được quy định theo từng trường hợp.

Cụ thể, với ban, bộ, ngành chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa: ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 6 người.

Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 7 người.

Với ban, bộ, ngành đã có quy định số lượng cấp phó tối đa: ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành.

Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành, và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.

Với cấp vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành.

Vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành, và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

Số lượng phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành

Với TP.HCM số lượng phó chủ tịch HĐND TP tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của TP.HCM.

Với thành phố trực thuộc Trung ương có thực hiện sáp nhập: Thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố không vượt quá 1 người.

Số lượng phó chủ tịch UBND TP tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp.

Với thành phố thành lập từ ba đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố không vượt quá 2 người.

Số lượng phó chủ tịch UBND thành phố tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp.

Với các tỉnh được thành lập từ sáp nhập hai tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh không vượt quá 1 người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất, hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Tỉnh thành lập từ ba tỉnh sáp nhập làm một, số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh không vượt quá 1 người.

Số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất, hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Số lượng cấp phó của sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nêu rõ với ban, sở, ngành của tỉnh, thành hợp nhất, sáp nhập từ hai tỉnh, thành, số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người/ 1 cơ quan. Trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập, số lượng tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành. Ban, sở, ngành của tỉnh, thành hợp nhất, sáp nhập từ ba tỉnh, thành, số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người/1 cơ quan. Trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập, số lượng tối đa không vượt quá 3 người/1 cơ quan so với quy định hiện hành, và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp. Với các sở đặc thù... chỉ có ở một tỉnh, thành khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất sẽ giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương theo quy định hiện hành. Với xã, phường, đặc khu, kết luận nêu rõ có 2 phó bí thư gồm 1 phó bí thư thường trực và 1 phó bí thư, chủ tịch UBND. Bình quân mỗi xã, phường, đặc khu có 1 phó chủ tịch UBND, 2,5 phó chủ tịch UBND, bình quân 2 cấp phó/1 ban, phòng, tương đương...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ