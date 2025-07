Bình Phước cần điều kiện gì để thay Quảng Nam dự V.League?

CLB Quảng Nam sẽ không dự V.League 2025/26 - Ảnh: Quảng Nam FC

CLB Quảng Nam nói gì?

Như Bongdaplus đưa tin, chiều 21/7, ông Nguyễn Trọng - giám đốc điều hành CLB Quảng Nam, Nguyễn Trọng đã có cuộc gặp gỡ với ban huấn luyện, các cầu thủ hiện đang còn hợp đồng cũng như đang thử việc tại đội bóng xứ Quảng. Tại đây, ông Trọng đã thông báo đến các cầu thủ, ban huấn luyện rằng đội Quảng Nam sẽ không tham dự V.League 2025/26.

Trước đó, một số cầu thủ Quảng Nam cũng đã chuyển sang đội bóng khác. Vài trường hợp còn hợp đồng đang xin thanh lý hoặc sẽ được đội Đà Nẵng tiếp nhận. Những cầu thủ đang thử việc sẽ được tự do tìm CLB mới. Được biết, HLV Văn Sỹ Sơn, trợ lý Cao Sỹ Cường, HLV thủ môn Nguyễn Thanh Đào đã hết hợp đồng và chưa ký lại.

Trên trang facebook chính thức, CLB Quảng Nam cho biết đang làm việc với các cấp lãnh đạo theo 2 phương án. Với phương án 1, đội đề xuất lãnh đạo UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo tìm kiếm, mời gọi các doanh nghiệp có yếu tố địa phương, thành lập câu lạc bộ các nhà tài trợ bóng đá có đầy đủ năng lực, tâm huyết và cam kết đồng lòng vì sự phát triển bóng đá đỉnh cao và duy trì bền vững để tiếp tục đồng hành cùng CLB Quảng Nam và Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ Quảng Nam. Qua đó duy trì tại khu vực Tam Kỳ và các xã, phường lân cận ở phía Nam thành phố Đà Nẵng một sân chơi bóng đá chuyên nghiệp – đỉnh cao để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế du lịch – thể thao ngày càng phát triển.

Nhiều cầu thủ của CLB Quảng Nam đã ra đi - Ảnh: Quảng Nam FC

Với phương án 2, trong trường hợp không có nhà tài trợ mới, với mục tiêu tập trung hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho bóng đá trẻ và tập trung phát triển, tái cấu trúc CLB chuyên nghiệp của thành phố Đà Nẵng mới thành một đội bóng giàu truyền thống địa phương Quảng - Đà, đầy đủ nguồn lực bền vững để phát triển, xứng tầm là một đại diện tiêu biểu cho thành phố Đà Nẵng mới trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Công ty đề xuất chuyển giao toàn bộ cán bộ nhân viên, người lao động, các vận động viên, cầu thủ trẻ thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Quảng Nam, CLB Bóng đá Quảng Nam và Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ Quảng Nam sang Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý.

Cho đến hiện tại, VFF và VPF chưa nhận được công văn nào về việc CLB Quảng Nam không tham dự V.League 2025/26. Trong khi đó, phía Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải đấu cũng chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc CLB Quảng Nam sáp nhập với CLB Đà Nẵng và không tham dự V.League mùa tới.

Ảnh hưởng thế nào đến V.League?

Trong trường hợp CLB Quảng Nam có công văn xin không tham dự, V.League 2025/26 sẽ chỉ còn 13 đội. Điều này ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và tổ chức giải. Trước đó gần 1 tuần, BTC giải đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu, sân nhà và sân khách cho mùa giải 2025/26. Khi ấy, Quảng Nam vẫn là 1 trong số 14 CLB tham dự giải.

Việc Quảng Nam không dự giải đấu sẽ dẫn tới một số đội có thể đá sân nhà hoặc sân khách trong 3 đến 4 trận liên tiếp. Điều này vi phạm quy tắc một CLB V.League không thi đấu quá 2 trận sân nhà hoặc sân khách liên tục.

Lịch thi đấu, phương án di chuyển của các đội ở V.League 2025/26 sẽ có biến động

Hiển nhiên, việc sắp xếp lại mã số (gồm: mã số di chuyển, cặp mã số đối, mã số đặc biệt) sẽ cần phải thực hiện lại nhằm đảm bảo quyền lợi kể trên cho các đội tham dự V.League. Như vậy, chuyện bốc thăm chia lại lịch thi đấu V.League có thể xảy ra trong trường hợp giải chỉ còn 13 đội sau khi Quảng Nam có công văn xin rút.

Bình Phước có thay Quảng Nam dự V.League?

Đây là câu hỏi được người hâm mộ quan tâm ngay sau khi có thông tin về việc Quảng Nam rút lui khỏi V.League. Điều kiện đầu tiên trong câu hỏi này là Quảng Nam cần phải có công văn gửi lên VFF và VPF về việc xin không tham dự giải VĐQG. Tiếp đến, Quảng Nam cần phải có thông báo về việc nhượng lại suất tham dự thi đấu ở V.League cho CLB khác. Điều này cần phải được BCH LĐBĐ Việt Nam thông qua.

Ngoài ra, CLB muốn xin lại suất của Quảng Nam cần phải đảm bảo đủ điều kiện tham dự V.League 2025/26. Được biết ở cuộc họp Ban cấp phép lần thứ 3 năm 2025 diễn ra ngày 23/5 vừa qua, chỉ 17 CLB đáp ứng được tiêu chí hạng A và B để được xét dự giải.

Bình Phước, Bình Định hay PVF-CAND có điều kiện cần, nhưng chưa có thông tin chính thức về việc xin lại suất thi đấu của Quảng Nam - Ảnh: Bình Phước FC

Không tính trường hợp của Quảng Nam và 13 CLB hiện đã thi đấu ở V.League mùa tới (Nam Định, Hà Nội, Thể Công - Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Công an Hà Nội, Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex TP.HCM, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng), chỉ 3 CLB khác đáp ứng được tiêu chí từ Ban cấp phép. Đó là Bình Phước, PVF-CAND và Bình Định.

Như vậy về lý thuyết, Bình Phước đang đáp ứng 1 số tiêu chí để thay Quảng Nam dự V.League 2025/26. Nhưng trên thực tế, câu hỏi Bình Phước có thuyết phục Quảng Nam nhượng lại suất góp mặt tại giải hay không vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Điều tương tự cũng diễn ra với PVF-CAND và Bình Định.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn