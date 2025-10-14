Biển Đông có thể đón bão trong 10 ngày tới, miền Bắc sắp lạnh

Bão Bualoi làm hư hỏng nhà dân ở ven biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 14-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về xu thế thiên tai trong 10 ngày tới.

Cụ thể, hiện đang có một vùng áp thấp hoạt động ở ngoài khơi Philippines. Dự báo khoảng 16 đến 17-10, vùng áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành bão và di chuyển vào khu vực đông bắc Biển Đông.

Về không khí lạnh đầu mùa (gió mùa đông bắc), khoảng từ đêm 18-10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20 và 21-10, khiến thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong khoảng từ 19 đến 22-10.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các thiên tai trên vẫn cần tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để đưa ra dự báo tin cậy hơn.

Do đó, người dân cần chú ý theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn thời tiết trong những ngày tới để chủ động kế hoạch sản xuất và ứng phó phù hợp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong giai đoạn từ 11-10 tới 10-11, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn (cao hơn trung bình nhiều năm).

Từ đầu năm đến nay, trên Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nước ta.

Riêng giai đoạn từ ngày 11-9 tới 10-10, trên Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, gồm bão số 8 (Mitag), bão số 9 (Ragasa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo). Trong đó bão số 10 và bão số 11 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Không chỉ gây gió mạnh (bão Bualoi), bão số 10 và 11 cũng gây ra mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão Bualoi (tính đến hết 4-10) làm 56 người chết và 11 người mất tích, 389 nhà sập đổ, gần 179.000 nhà tốc mái, hư hỏng, 67.000 nhà bị ngập...; ước thiệt hại về kinh tế 18.803 tỉ đồng.

Còn bão Matmo (tính đến sáng 14-10) làm 16 người chết và 2 người mất tích, 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng, 230.000 nhà bị ngập...; thiệt hại về kinh tế ước 8.720 tỉ đồng.

Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa to Dự báo từ chiều tối nay đến hết ngày 15-10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ chiều tối nay đến hết ngày 15-10, ở Hà Nội có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn dẫn đến khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc một vài nơi và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

