Bị từ chối trả hàng, cô gái cầm dao tấn công người đàn ông

Một cô gái tuổi teen ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã tấn công một người bán hàng bằng dao sau khi anh ta từ chối cho trả lại hoặc đổi những món đồ cô đã mua.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, cô gái đã tấn công người bán hàng bằng một con dao. Một người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông đã nhanh chóng can thiệp và khống chế cô gái.

Cô gái (áo vàng) tấn công người bán hàng (áo trắng) bằng dao.

Theo Dev Saini, anh trai của chủ cửa hàng cho biết, cô gái là khách hàng thường xuyên và thường cố gắng trả lại hàng đã mua trước đó. "Chúng tôi nói rằng lần này sẽ không trả lại hoặc đổi hàng đã bán", Dev nói.

"Cô ta bắt đầu lăng mạ và đe dọa dùng dao. Cuối cùng chúng tôi đồng ý nhận lại món hàng và trả lại tiền, đồng thời yêu cầu cô ta rời khỏi cửa hàng. Sau đó, cô ta lấy tiền, quay lại và bất ngờ tấn công em trai tôi", anh nói thêm.

Saini cho biết, họ đã bắt được cô gái và giao nộp cho cảnh sát. Đoạn clip về vụ việc cũng được nộp làm bằng chứng.

Cảnh sát xác nhận vụ việc và cho biết cô gái này có vấn đề về sức khỏe. Vụ việc sẽ được tòa án xử lý.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn