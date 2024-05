Bị tố làm giám đốc nhiều doanh nghiệp ngoài trường, trưởng khoa xin nghỉ việc

Ông Huỳnh Trọng Hiền trong vai trò tổng giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Cocoro tham dự workshop “Giới thiệu việc làm tại Nhật Bản” tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM vào năm 2022 - Ảnh: KHÁNH VY

TS Huỳnh Trọng Hiền - trưởng khoa Nhật Bản học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - bị nhiều giảng viên của trường tố việc ông là giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, trực tiếp điều hành nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Đại diện pháp luật nhiều doanh nghiệp nhiều năm qua

Theo phản ánh của các giảng viên, từ năm 2014 lúc ông Huỳnh Trọng Hiền làm phó trưởng khoa đã mở và đại diện rất nhiều doanh nghiệp với các chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc…

Năm 2021, ông Hiền từng bị giảng viên phản ánh việc ông làm kinh tế, mở doanh nghiệp bên ngoài trường. Khi đó, ông Hiền thừa nhận tham gia điều hành doanh nghiệp tư nhân và hiệu trưởng nhà trường đã có kết luận ông Hiền vi phạm quy định của pháp luật.

"Sau đó ông Huỳnh Trọng Hiền đã lần lượt thay đổi người đứng tên giấy phép kinh doanh các doanh nghiệp. Đến nay, ông Hiền dù đang là trưởng khoa nhưng vẫn còn đại diện pháp luật Công ty cổ phần quốc tế Cocoro.

Đây là công ty có ngành nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành gần với khoa Nhật Bản học là giảng dạy, đào tạo và đưa tu nghiệp sinh sang Nhật", một số giảng viên phản ánh.

Bên cạnh đó, một số giảng viên khác còn phản ánh: "Lãnh đạo nhà trường biết rõ ông Hiền điều hành doanh nghiệp ngoài trường nên không thể ra quyết định bổ nhiệm ông này làm trưởng khoa. Thay vào đó, hiệu trưởng nhiều lần ra thông báo về công tác nhân sự giao TS Huỳnh Trọng Hiền tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trưởng khoa Nhật Bản học cho đến nay".

Trưởng khoa cam kết đến tháng 12-2024 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển đổi

Ngày 24-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho hay theo báo cáo của ông Huỳnh Trọng Hiền và kết quả xác minh của trường, thời gian qua ông Hiền giải quyết rút tên, giải thể các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần quốc tế Cocoro đã có quyết định miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Hiền và đang làm thủ tục chuyển đổi người đại diện pháp luật. Công ty cổ phần quốc tế Cocoro (chi nhánh Đà Nẵng) và Công ty cổ phần quốc tế Cocoro (chi nhánh quận 12, TP.HCM) đã giải thể.

Công ty TNHH Access Japan đã chuyển đổi người đại diện pháp luật. Công ty TNHH As One đã ngừng hoạt động (chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế).

Riêng Trường trung cấp tổng hợp Đông Nam Á ông Hiền không phải là người đại diện theo pháp luật, không còn tham gia các hoạt động của trường.

"Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ông Huỳnh Trọng Hiền chỉ còn đại diện pháp luật cho Công ty cổ phần quốc tế Cocoro. Hiện ông Hiền đang làm thủ tục với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đang thực hiện thủ tục chuyển đổi người đại diện pháp luật (đã tìm được nhân sự phù hợp vì đây là ngành kinh doanh có điều kiện).

Ông Hiền cam kết đến tháng 12-2024 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển đổi do đang giải quyết các tồn đọng trong thời gian ông làm đại diện pháp luật", đại diện nhà trường cho biết.

Trưởng khoa vẫn chưa khắc phục xong vi phạm, đã xin nghỉ việc

Lý giải việc nhiều lần ra "thông báo về công tác nhân sự" giao ông Hiền làm trưởng khoa Nhật Bản học, đại diện nhà trường cho hay sau khi hết nhiệm kỳ 2018-2023, trường thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đối với tất cả viên chức quản lý của trường.

Khoa Nhật Bản học cũng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Trọng Hiền. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện quy trình vào tháng 7-2023, ông Hiền chưa thực hiện xong cam kết khắc phục vi phạm theo kết luận tháng 11-2022.

Cũng tại thời điểm này, hai nhân sự trong quy hoạch vị trí trưởng khoa có một người xin rút khỏi quy hoạch, và một người chưa tạo được sự tín nhiệm của viên chức, người lao động trong khoa.

Theo đại diện nhà trường: "Để đảm bảo hoạt động của khoa trong thời gian tìm nhân sự phù hợp và triển khai tiếp tục công tác mở ngành thạc sĩ Nhật Bản học, nhà trường giao ông Hiền đảm nhận nhiệm vụ trưởng khoa khoa Nhật Bản học đến hết ngày 31-12-2023".

Ngày 9-12-2023, ông Hiền có đơn xin nghỉ việc, tuy nhiên trường đề nghị báo cáo cụ thể về tình trạng khắc phục vi phạm để tập thể lãnh đạo trường xem xét.

Ngày 13-12-2023, ông Hiền báo cáo do có nhiều khó khăn trong thủ tục chuyển đổi nên chưa thể khắc phục các vi phạm theo cam kết đến ngày 31-12-2023. Vào thời gian đó, ông Hiền còn liên quan đến 2 doanh nghiệp (đang làm thủ tục giải thể Công ty TNHH As One, có quyết định thôi làm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cocoro).

Trong khi hội đồng trường đã thông qua chủ trương mở ngành thạc sĩ Nhật Bản học vào ngày 19-10-2023, và khi hết thời hạn ngày 31-12-2023, tập thể lãnh đạo nhà trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị ông Hiền tiếp tục làm việc và đảm nhiệm nhiệm vụ trưởng khoa (chưa bổ nhiệm lại). Do ông Hiền đã hết thời hạn làm trưởng khoa nên không thể giao phụ trách khoa, để tiếp tục lãnh đạo công tác mở ngành Nhật Bản học trình độ thạc sĩ (dự kiến cuối năm 2024).

"Do vậy, nhà trường không bổ nhiệm trưởng khoa đối với ông Huỳnh Trọng Hiền mà chỉ có thông báo nhân sự đảm nhận nhiệm vụ trưởng khoa để hoàn thành nhiệm vụ mở ngành, ông Hiền khắc phục các vi phạm và trường tìm nhân sự phù hợp thay thế.

Ngày 16-5, sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã trao đổi và đề nghị ông Hiền cung cấp rõ các thông tin về tiến độ khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, ngày 20-5, ông Hiền đã làm đơn xin nghỉ việc. Hiện nay trường đang trong quá trình xem xét đơn", đại diện nhà trường cho hay.

