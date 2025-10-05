Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball?

Sáng 5-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Tỵ - Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai - xác nhận lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin ông P.T.P., Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, bị phản ánh không tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ theo quy định mà lại góp mặt trong một giải Picklebal.

Ông P.T.P - Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, Gia Lai (ngoài cùng bên phải) - bị nghi bỏ lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đi đánh giải Pickleball. Ảnh: Anh Lê



"Khi có kết quả xác minh cụ thể, chính quyền xã sẽ thông tin thêm. Việc này liên quan đến cá nhân ông P.T.P., tôi không nắm rõ việc ông ấy đã có báo cáo, giải trình hay chưa" – ông Tỵ nói.

Trước đó, ngày 29-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Lớp học được tổ chức từ ngày 6-9 đến 8-9, theo hình thức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên cả nước. Thành phần tham dự gồm bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, theo phản ánh, trong thời gian lớp bồi dưỡng đang diễn ra, ông P.T.P. lại xuất hiện tại giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tổ chức ngày 7-9 tại một sân thể thao ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

