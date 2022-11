Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11

Tham dự phiên tiếp công dân có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lê Đức Cường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hồ Lê Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Ông Trương Văn Hữu - đại diện cho 16 hộ dân xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp kiến nghị

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các thành viên Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Trương Văn Hữu – đại diện cho 16 hộ dân xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp kiến nghị xem xét điều chỉnh đường địa giới hành chính giữa xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ theo tinh thần Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính”, trong đó, chuyển 59,13 ha đất nông nghiệp thuộc địa giới hành chính xã Giai Xuân về phạm vi địa giới hành chính của xã Hạ Sơn để thuận lợi cho người dân trong quá trình sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp cho biết trong số 16 hộ dân của xã Hạ Sơn có 4 hộ nhận chuyển nhượng từ các hộ dân của xã Tân Xuân (huyện Tân Kỳ)

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng báo cáo

Về nội dung kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng cho biết, trước khi thực hiện Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), 16 hộ dân tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn đã sản xuất ổn định trên diện tích đất 59,13ha này. Khoảng cách từ khu vực này đến trụ sở chính quyền xã Hạ Sơn gần hơn so với đến trụ sở xã Giai Xuân, xã Tân Xuân của huyện Tân Kỳ. Đến khi thực hiện Chỉ thị số 364, khu vực này lại được chuyển qua huyện Tân Kỳ quản lý. Tuy nhiên, sau khi thực hiện Chỉ thị 364, không chỉ riêng Nghệ An mà các tỉnh, thành trên toàn quốc đều nhận thấy những bất cập, do đó đã có Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi. Cùng với việc hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thì Quyết định số 513/QĐ-TTg còn tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thực hiện theo Chỉ thị số 364-CT. UBND huyện Quỳ Hợp đã làm việc với UBND huyện Tân Kỳ với quan điểm, đất và dân của xã, huyện nào thì đưa về cho xã, huyện đó quản lý để thuận lợi trong quản lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quản lý về an ninh trật tự, thực hiện các chế độ chính sách cho người dân, phòng chống thiên tai, địch họa...

Ngày 11/11/2022, Sở Nội vụ chủ trì buổi làm việc với UBND các huyện Quỳ Hợp, Tân kỳ để giải quyết tuyến địa giới hành chính giữa xã Hạ Sơn và xã Giai Xuân song UBND huyện Quỳ Hợp và UBND huyện Tân Kỳ không thống nhất được việc điều chỉnh địa giới hành chính. Theo Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, 16 hộ dân này của huyện Quỳ Hợp từ xa xưa đang sản xuất ổn định, không có tranh chấp nên chuyển về cho huyện Quỳ Hợp để tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất.

Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ Phan Văn Giáp báo cáo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu quan điểm giải quyết kiến nghị của các hộ dân

Phát biểu về nội dung này, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, khu vực các hộ dân kiến nghị không có tranh chấp giữa người sử dụng đất, chỉ gặp vấn đề khó khăn trong công tác quản lý nhà nước mà trong quản lý nhà nước lâu nay vẫn được thực hiện trên tinh thần và quan điểm tạo thuận lợi nhất cho người dân nhất trong sinh hoạt. Việc điều chỉnh địa chí hành chính giữa 2 xã, 2 huyện khi xem xét nguyện vọng của người dân cần phải tính đến yếu tố cự li từ đất ở, đất sản xuất của người dân đến trụ sở chính quyền địa phương.

Theo Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc: 2 huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp cần xem xét nếu chuyển 16 hộ dân này về xã Giai Xuân hay xã Hạ Sơn thì sẽ thuận lợi hơn cho người dân để giải quyết

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ và các ý kiến của đại biểu, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu rõ yêu cầu 2 huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ trong việc phân định ranh giới, hoàn tất hồ sơ cần phải phối hợp chặt chẽ, làm thật công tâm, sâu sát, nghiêm túc, cẩn thận, cụ thể, chi tiết để tránh tình trạng tranh chấp sau này.

Nêu rõ quan điểm giải quyết phải mang lại quyền lợi tốt nhất cho người dân, cùng với đó là đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý địa bàn (phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giải quyết tranh chấp, an ninh trật tự...); trên thực tế phần diện tích 59,13ha nằm trên địa phận của xã Hạ Sơn; hiện tại tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện Quyết định số 513, do đó Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu hai địa phương Quỳ Hợp và Tân Kỳ trong thời gian 02 tháng phải họp, bàn thống nhất phương án giải quyết kiến nghị của người dân.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn