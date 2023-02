Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự Lễ giao nhận quân năm 2023 tại TP Vinh

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

Toàn cảnh Lễ giao nhận quân năm 2023 tại TP Vinh

Đúng 8h, buổi Lễ giao, nhận quân chính thức bắt đầu. Thay mặt Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023 và Quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Theo đó, năm 2023, thành phố Vinh được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 144 công dân nhập ngũ, trong đó có 130 chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị quân đội gồm: Biên phòng Nghệ An 03 thanh niên; Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) 45 thanh niên; Lữ đoàn 283 (Quân khu 4) 50 thanh niên; Lữ đoàn 80 (Quân khu 4) 30 thanh niên; Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) 2 thanh niên và 14 chỉ tiêu giao các đơn vị Công an Nhân dân.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố nổi trống mở hội giao quân năm 2023.

Đ/c Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu động viên các tân binh

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ, đồng thời chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, vui vẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh Nguyễn Đức Hai Ngàn phát biểu tại lễ giao nhận quân

Thay mặt cho các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Nguyễn Đức Hai Ngàn trú tại phường Hưng Dũng đã phát biểu nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa động viên tân binh

Đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên các tân binh

Sau khi kết thúc phần nghi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã trực tiếp tặng hoa, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an Nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các tân binh phấn khởi lên đường

Giờ phút bịn rịn chia tay người thân, bạn bè của các tân binh

Được biết để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng tốt, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các phường, xã, các đơn vị liên quan làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Trong số 144 thanh niên nhập ngũ năm 2023 của thành phố có 27 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; có 27 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

