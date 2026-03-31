Ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Bùi Thế Duy - Ảnh: Bộ KHCN

Ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, hiệu lực từ ngày 31-3.

Ông Bùi Thế Duy sinh ngày 9-5-1978, quê Hà Tĩnh; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn PGS.TS tin học.

Trước tháng 4-2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12-4-2018, ông Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16-8-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Bùi Thế Duy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội có 12 trường thành viên, tổng quy mô đào tạo khoảng 80.000 người học.

Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 Phó giám đốc là PGS.TS Nguyễn Hiệu, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, PGS.TS Đào Thanh Trường.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ