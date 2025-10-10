Bí thư chi bộ thôn tử vong khi tham gia chống lũ

Nhiều ngôi nhà ở khu vực xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo Bộ Công an, ngày 9-10, do mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu liên tục dâng cao, vượt báo động 3, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Do vậy, các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, chủ động ứng phó.

Trong sáng 9-10, anh Đoàn Văn Mạnh, 35 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn, Tổ phó tổ an ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão ở khu vực đê xảy ra tràn, sạt lở.

Suốt buổi sáng, anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ bà con gia cố đê điều, khắc phục sự cố, giữ an toàn cho khu vực xung yếu.

Đến khoảng 12h cùng ngày, anh Đoàn Văn Mạnh bất ngờ bị ngất và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, anh đã tử vong.

Trước đó, anh Đoàn Văn Mạnh tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách từ năm 2015, đến năm 2016 thì được tín nhiệm giữ chức Phó trưởng Công an xã Hùng Sơn.

Từ 1-7-2024, anh tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó tổ an ninh trật tự thôn Tân Sơn, đồng thời là Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn.

Qua tìm hiểu, gia đình anh Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, hiện đang nuôi hai con nhỏ. Cháu lớn mới 9 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh.

Cơ quan chức năng đánh giá anh Đoàn Văn Mạnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động, gương mẫu tiên phong trong các phong trào và được địa phương, nhân dân tin tưởng, quý mến. Sự ra đi đột ngột của anh là tổn thất lớn cho gia đình, địa phương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Khanh - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) - cho hay xã Hợp Thịnh đã thành lập ban lễ tang, đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ thân nhân của anh Đoàn Văn Mạnh.

Trước mắt, địa phương đã giao cho chi ủy cơ sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ anh đã được giao, đảm bảo tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

