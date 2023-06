Bị phạt tiền vì chuyển cuộc gọi đòi nợ đến ‘hotline’ Bộ Công an

Công an làm việc với Nguyễn Văn C. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn C. (trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

C. bị xử phạt hành chính về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

C. là người đã thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2/2023.

Tại cơ quan công an, C. thừa nhận, do vay tiền qua mạng (app), sau đó bị gọi điện thoại để đòi nợ.

Khi bị gọi điện thoại đòi nợ, C. đã tìm cách chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an.

Căn cứ vào lời khai và các chứng cứ thu thập được, Công an Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với C; đồng thời yêu cầu C. gỡ bỏ việc chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân đến số đường dây nóng Bộ Công an.

Tác giả: Long Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn