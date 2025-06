Bị mắc kẹt ở đuôi xe tải, nữ công nhân la hét cầu cứu

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe tải lùi về phía người phụ nữ, người đang quay lưng lại trong khi làm đổ các hộp các tông.

Đột nhiên, thang nâng đuôi xe hất ngã người phụ nữ khiến cô bị kẹt trên đống thùng các tông. Mặc dù đã kêu cứu, tài xế dường như không nghe thấy tiếng của người phụ nữ. Phát hiện ra sự việc, hai đồng nghiệp vội vàng chạy đến và ra hiệu cho tài xế.

Người phụ nữ la hét cầu cứu khi bị mắc kẹt.

Chiếc xe tải sau đó di chuyển về phía trước, nhưng điều này dường như khiến người phụ nữ càng đau đớn hơn. Cuối cùng, tài xế được hướng dẫn nâng thang ở đuôi xe lên và người phụ nữ đã may mắn thoát được ra ngoài.

Các báo cáo địa phương cho biết nhân viên này không bị thương nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày 13/6.

Tác giả: T.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn