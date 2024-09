Tạm giữ hình sự phụ huynh lùi xe bán tải tông chết học sinh lớp 2

Chiếc xe bán tải lùi trong sân trường khiến học sinh lớp 2 tử vong sáng nay - Ảnh: T.H.

Chiều 16-9, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk cho biết đã triệu tập và ra quyết định tạm giữ hình sự ông L.V.N. (32 tuổi, trú xã Ea Sin, Krông Búk, Đắk Lắk), phụ huynh trong vụ lùi xe bán tải khiến một học sinh lớp 2 tử vong xảy ra vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 6h45 sáng 16-9, ông N. dùng xe bán tải chở con học lớp 2 tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk) đến trường. Do trời mưa, ông N. chạy xe vào tận sân trường.

Sau khi con xuống xe, ông N. lùi xe để quay đầu đi về thì bất cẩn đụng trúng em H., 7 tuổi, học sinh lớp 2, đang đứng phía sau xe khiến em tử vong tại chỗ.

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Em học sinh xấu số đã được đưa về gia đình lo mai táng.

Ông N. đã được Công an huyện Krông Búk triệu tập lấy lời khai. Trả lời Tuổi Trẻ Online cuối chiều nay, lãnh đạo Công an huyện cho hay đã tạm giữ hình sự ông L.V.N. để phục vụ công tác điều tra.

Gia đình, hàng xóm đau xót trước việc học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông chết trong sân trường - Ảnh: T.H.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Đình Khả - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk - cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu từ Trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân liên quan đến tai nạn trong sân trường.

Theo ông Khả, sau khi nhận tin, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và bản thân ông có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như chính quyền địa phương giao nhà trường làm đầu mối, trước mắt lo hậu sự cho cháu bé xấu số vì gia đình quá khó khăn.

"Cả gia đình có một căn nhà nhỏ mà 12 người ở, thuộc nhiều thế hệ. Trước mắt các cá nhân chúng tôi đều có đóng góp, động viên để gia đình vượt qua đau xót, khó khăn ban đầu. Về trách nhiệm của tài xế, hiệu trưởng lẫn bảo vệ thì sẽ do công an điều tra, xử lý", ông Khả nói.

Sao để phụ huynh chạy xe vào sân trường? Ngay sau khi Tuổi Trẻ Online đưa thông tin vụ tai nạn thương tâm, rất nhiều bạn đọc đau xót cho nạn nhân xấu số và bức xúc với việc phụ huynh lái xe bán tải vào sân trường. Trong số hàng trăm ý kiến, nhiều ý kiến cho rằng "Ai cho phép chạy xe vào sân trường, bảo vệ làm việc tắc trách, ý thức phụ huynh quá kém". Nhiều ý kiến khẳng định nguyên tắc không ai cho chạy xe vào trường. Đậu xe bên ngoài lấy dù, áo mưa mà đưa con vào… Về việc này, ông Nguyễn Đình Khả - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk - nói không chỉ Trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, mà tất cả trường trên toàn huyện đều cấm xe máy, ô tô của phụ huynh vào sân trường. Mọi phụ huynh đón con đều dừng xe ngoài cổng trường đi vào đón con để đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy cô giáo. Vụ tai nạn vừa xảy ra khiến nữ sinh lớp 2 tử vong là do ý thức của phụ huynh. Về phía bảo vệ, theo báo cáo của trường, sau khi mở cổng đón học sinh, bảo vệ có việc ở khu bán trú (khối nhà phía sau trường học) nên chạy xuống đó...

