Bị khởi tố vì không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm hơn 170 triệu đồng

Ngày 20/5, Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phạm Khắc Dũng (SN 1984, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Đối tượng Phạm Khắc Dũng

Theo điều tra, tháng 12/2022, Công an huyện Thanh Trì tiếp nhận giải quyết vụ việc của chị Nguyễn Thị H. (SN 1986, ở Thanh Trì, Hà Nội) trình báo về việc chuyển nhầm số tiền hơn 170 triệu đồng. Theo đó, ngày 2/12/2022, khi chi H. đang ở công ty TNHH thép An Phát của mình thuộc tập thể 19/3 xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua InternetBanking để thanh toán cho đối tác số tiền 170.700.000đ (một trăm bảy mươi triệu bảy trăm nghìn đồng). Tuy nhiên khi chị H thao tác lại chuyển nhầm đến số tài khoản 0210121858888 mang tên Pham Khac Dung thuộc ngân hàng MBBank.

Qua điều tra xác minh, công an đã mời chị Nguyễn Thị H. và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định. Tại đây, Dũng thừa nhận ngày 7/12/2022, qua kiểm tra tài khoản 0210121858888 thuộc ngân hàng MBBank của mình thì phát hiện có số tiền 170.700.000đ (một trăm bảy mươi triệu bảy trăm nghìn đồng) trong tài khoản nhưng không biết của ai nên đã rút ra chi tiêu cá nhân hết.

Dũng hứa chi trả dần, mỗi tháng trả 5 triệu đồng cho chị H. Nhưng trong vòng 1 năm qua Dũng đã không thực hiện chi trả như cam kết. Căn cứ tài liệu, Công an huyện Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo mọi công dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua InternetBanking cần kiểm tra, xác thực chủ tài khoản để tránh nhầm lẫn. Khi xảy ra sự cố cần liên hệ với lực lượng Công an và ngân hàng để được hỗ trợ.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: vov.vn