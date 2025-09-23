Bị đánh nhầm, rủ nhóm bạn trả thù gây chết người, 11 người lãnh án

Nhóm bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: THÁI THỤY

Ngày 22-9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên sơ thẩm vụ án giết người đối với 9 bị cáo và không tố giác tội phạm với 2 bị cáo.

Theo cáo trạng, rạng sáng 30-3-2024, nhóm của N.H.G.B. (sinh năm 2011) uống bia ở phường Trảng Bàng, Tây Ninh, sau đó rủ nhau đi tìm hai "đối thủ" ở xã An Ninh, Tây Ninh để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Cả nhóm cầm theo cây, dao tự chế, vỏ chai bia đến ấp Lộc Bình, xã An Ninh, thấy Nguyễn Quốc Việt (21 tuổi, ngụ xã An Ninh) và bạn đang đứng mua thức ăn nên tưởng nhầm là đối thủ.

Thấy nhóm người lạ cầm hung khí đến gần, Việt cầm ly nước ném lại. Biết là đã nhầm người, nhưng vì bị Việt ném ly nước nên nhóm B. vẫn đuổi đánh Việt và bạn.

Việt chạy đến quán karaoke trong cùng ấp thì gặp Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) đang ngồi nhậu. Việt rủ nhóm Đạt đi đánh nhóm B. trả thù.

Đạt nhận lời và dẫn cả nhóm đến đường tỉnh ĐT.821, xã An Ninh thì gặp B. Đạt dùng cán cây dù bằng sắt đánh mạnh vào vùng ngực B. làm nạn nhân tử vong.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có đồng phạm, trong đó Việt là người rủ rê, xúi giục; Đạt là người ra tay đánh nạn nhân; 7 bị cáo còn lại có vai trò giúp sức.

Do hành vi phạm tội của Đạt có tính chất côn đồ, nạn nhân là người dưới 16 tuổi nên hội đồng xét xử tuyên phạt Đạt mức án tù chung thân về tội giết người.

Việt bị tuyên 17 năm tù, 7 bị cáo còn lại từ 8 năm tới 14 năm tù cùng về tội giết người.

Ngoài ra 2 bị cáo khác biết vụ việc Đạt đánh chết người nhưng không tố giác cũng bị tuyên lần lượt 1 năm tù và 1 năm 6 tháng tù.

Tác giả: An Long

Nguồn tin: tuoitre.vn