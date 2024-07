Bệnh viện ĐKTP Vinh sẽ tổ chức đêm nhạc ủng hộ bệnh nhân nghèo

Mọi sự ủng hộ "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo" xin gửi về: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH Cơ sở 1 tại: Số 178, đường Trần Phú, phường Hồng Sơn, Tp.Vinh, Nghệ An Cơ sở 2 tại: Số 31, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An Số tài khoản “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo”: 0101006456789 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Nghệ An. Liên hệ: Ms. Thái Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Công tác xã hội: 0356.259.925