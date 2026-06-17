Bến xe 32 tỉ đồng hoạt động sau hơn 3 năm bỏ không

Bến xe Nam Vinh, Nghệ An đã được đấu nối ra quốc lộ 1, tuyến tránh Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 17-6, thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết bến xe Nam Vinh chính thức đi vào hoạt động, trở thành điểm hạ tầng giao thông quan trọng ở khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An kể từ ngày 18-6.



Bến xe Nam Vinh do Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư được xây ngay cạnh tuyến quốc lộ 1 đường tránh Vinh, thuộc địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (cũ), Nghệ An, nay là xã Lam Thành.



Đây là bến xe tiêu chuẩn loại 3, phục vụ tiếp nhận, trung chuyển hành khách từ Vinh đi các huyện và nhiều tỉnh, thành.



Bến xe xây trên diện tích hơn 46.000m2, trong đó giai đoạn 1 xây bến xe có diện tích 19.000m2 với tổng mức đầu tư 32 tỉ đồng.



Cơ quan chức năng Nghệ An quyết định chấm dứt hoạt động bến xe khách tại bến xe chợ Vinh kể từ ngày 30-4-2023 và chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định đang khai thác tại bến xe chợ Vinh với hơn 100 đầu xe về bến xe Nam Vinh.



Tuy nhiên, hơn 3 năm kể từ có thông báo này, hoạt động vận tải ở bến xe Nam Vinh vẫn chưa được đưa vào sử dụng do bến xe này chưa được đấu nối ra quốc lộ 1.



Sau khi nghiệm thu và thẩm định, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành quyết định công bố đưa bến xe khách Nam Vinh vào khai thác với quy mô bến xe khách loại 2.



Ông Mai Xuân Độ - trưởng bến xe Nam Vinh - cho biết khi đi vào hoạt động bến sẽ phục vụ tiếp nhận, trung chuyển hành khách từ Vinh đi các xã, phường và nhiều tỉnh, thành trong nước. Trong đó, tập trung chính sẽ là các tuyến đi các tỉnh phía Nam.



Hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, tối ưu năng lực khai thác, gồm: bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách rộng 8.000m²; bãi đỗ dành cho các phương tiện khác rộng 2.000m².



Khu vực phòng chờ hành khách rộng 324m²; hệ thống 14 phòng nghỉ khép kín, phòng y tế, nhà vệ sinh riêng... đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách với không gian thông thoáng, tiện nghi.



Hiện nay xung quanh thành phố Vinh (cũ) có bốn bến xe gồm: bến xe phía bắc Vinh (đã đi vào hoạt động năm 2018, tiếp nhận xe từ bến xe Vinh chuyển ra), bến xe Miền Trung nằm ở phía tây thành phố, bến xe phía đông (hay còn gọi là bến xe Văn Minh do doanh nghiệp này đầu tư) và bến xe Nam Vinh.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ