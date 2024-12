Bế mạc Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024

Tham dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Lợi – Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh - Trưởng ban Tổ chức Lễ hội; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Trong 3 ngày từ 29/11 – 1/12, Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 với chủ đề “Hồn sen xứ Nghệ – Vươn tầm hội nhập” diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh đã mang lại cho người dân, du khách các chương trình đặc sắc. Đặc biệt, chương trình quảng diễn "Tinh hoa ẩm thực Sen" tại phố Trung tâm Văn hóa tỉnh với nhiều món ăn, thức uống được các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng trong cả nước chế biến đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách tới tham quan, vui chơi, thưởng thức các đặc sản từ sen xứ Nghệ.

Du khách tham quan, mua sản phẩm OCOP của Nghệ An

Chương trình quảng diễn với các món ăn từ “gà Thanh Chương – xứ Nghệ”

Lễ hội du lịch và ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội năm nay có sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước; nhiều nghệ nhân, Master chef, chuyên gia ẩm thực, đầu bếp chuyên nghiệp nổi tiếng trong tỉnh và các vùng miền; trong đó, nổi bật nhất là các món ẩm thực được chế biến từ sen hoặc lấy cảm hứng từ cây sen. Lễ hội không chỉ quảng bá văn hóa, ẩm thực Nghệ An mà còn tôn vinh lên nét văn hóa, con người xứ Nghệ, giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Mạnh Lợi phát biểu bế mạc Lễ hội

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi – Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An mong muốn, thông qua Lễ hội du lịch và ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 nhằm góp phần quảng bá, tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của Nghệ An, các tỉnh, thành phố trong nước... để phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách. Đồng thời, làm đa dạng, phong phú thêm các sự kiện văn hóa, du lịch Nghệ An; tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ ăn uống giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, trưng bày các món ẩm thực truyền thống, các sản vật OCOP địa phương gắn với quảng bá sản phẩm du lịch của Nghệ An và tỉnh, thành phố…

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các gian hàng của các tỉnh, thành tham gia tại Lễ hội

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các nghệ nhân, Master chef, chuyên gia ẩm thực, đầu bếp tham gia Lễ hội

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho đại diện các huyện, thành, thị tham gia Lễ hội

Với lượng khách đông đúc cùng hiệu ứng lan tỏa trong lần đầu tiên tổ chức, Lễ hội du lịch và ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện được tổ chức thường niên cấp vùng trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 hàng năm, vừa để tưởng nhớ công ơn của Người, vừa làm nổi bật giá trị văn hóa gắn với biểu tượng sen, cũng là cầu nối đưa Nghệ An đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn