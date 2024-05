Bé gái 9 tháng tuổi nghi bị cha đánh tử vong ở Tây Ninh

Đến tối 2-5, Công an huyện Châu Thành vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cũng cho hay công an đã tạm giữ hình sự T.L.D. (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), cha ruột của cháu bé, để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người thân phát hiện bé gái T.T.C.V. (9 tháng tuổi) nằm bất động với nhiều vết bầm tím trên người. Khi người xung quanh đến kiểm tra thì thấy cháu V. đã tử vong nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Điều tra bước đầu cho thấy cháu bé tử vong nghi bị cha ruột đánh.

Công an đã tạm giữ hình sự người cha ruột để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Người dân địa phương cho biết D. sống cùng người con lớn và bé V. ở xã Thành Long, huyện Châu Thành. Do mâu thuẫn nên vợ D. bỏ nhà đi đâu không rõ. D. suốt ngày rượu chè và chửi bới con cái. Đến chiều 2-5 thì xảy ra vụ việc đau lòng như trên.

