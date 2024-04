Nghi án bác sĩ g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i, p.h.â.n x.á.c p.h.i t.a.n.g ở Đồng Nai

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại TP Biên Hòa khiến một người phụ nữ tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nghi can thực hiện hành vi giết người nói trên là D.S. (SN 1988, trú xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (SN 1987, trú phường An Bình, TP Biên Hòa).

Trước đó, ngày 16/4, người nhà chị N. đến cơ quan Công an trình báo chị này mất tích từ trưa ngày 13/4, sau khi đưa con đi học tại phường Trung Dũng (TP Biên Hòa).

Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an vào cuộc điều tra, rà soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an đã xác định nghi can có liên quan đến việc mất tích của chị N. là D.S. nên triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan Công an nghi can khai nhận đã sát hại chị N. do mâu thuẫn cá nhân. Sau khi sát hại nạn nhân, đã phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đã tìm thấy những phần thi thể nạn nhân và đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Tác giả: Thành Nhân

Nguồn tin: congluan.vn