Bé gái 2 tuổi gây xúc động vì khoảnh khắc tự đeo chân giả

Bé gái 2 tuổi dũng cảm tự đeo chân giả đã thu hút sự chú ý trên các nền tảng truyền thông xã hội tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP/Douyin

Một người dùng Douyin (nền tảng TikTok phiên bản Trung Quốc) ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới đây đã chia sẻ đoạn video cảm động, với cảnh tượng một bé gái đã cố gắng tự đeo chân giả theo hướng dẫn của người mẹ.

Trong video, người mẹ liên tục khen ngợi con gái với những lời động viên như: "Con đeo bộ phận nào trước?", "Con yêu, con thật tuyệt vời!", "Và rồi bước tiếp theo là gì nhỉ? Con thật tài năng!", "Xinhe (tên bé gái) thật đáng kinh ngạc!".

Khi bắt đầu quá trình, cô bé vẫn chưa biết rõ trình tự gắn các bộ phận của chân giả nên đã gắn trực tiếp lớp vỏ bên ngoài mà không sử dụng lớp đệm xốp hoặc chiếc tất để bảo vệ. Tuy nhiên, người mẹ đã kiên nhẫn chỉ dẫn cho con gái làm đúng các bước.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt đứa trẻ 2 tuổi khi đã thành công gắn được chiếc chân giả, đứng dậy và bước đi trên giường.

Kết thúc video, Kong nói: “Một người mẹ biết rằng việc lớn lên sẽ cho bạn sức mạnh. Với tư cách là cha mẹ, chúng tôi cố gắng mở đường cho bạn một cách cẩn thận. Chúc bạn sống một cuộc sống trọn vẹn, chân thành, dũng cảm và tự tin”.

Người mẹ họ Kong cho biết, con gái cô sinh ra đã không có chân phải và một số ngón tay do Hội chứng dải sợi ối bẩm sinh, một chứng rối loạn do các dải mô trên màng túi ối trong tử cung của người mẹ quấn vào thai nhi đang phát triển; thường quấn quanh cánh tay, chân, ngón tay hoặc ngón chân, làm hạn chế lưu thông máu.

Điều này có thể dẫn đến việc các bộ phận cơ thể bị ảnh hưởng bị tách ra khỏi thai nhi hoặc bị cắt cụt sau khi sinh. Nó thậm chí có thể gây tử vong cho thai nhi trong tử cung nếu máu không thể đến được các cơ quan quan trọng.

Đối với con gái cô Kong, tình trạng của đứa bé không được phát hiện cho đến khi ra đời và đã bắt đầu đeo chân tay giả từ khi được 10 tháng tuổi. Đến nay, cô bé đã đeo chân giả được hơn một năm và phải thay đổi kích cỡ bốn lần. Chân giả sẽ được người nhà đeo vào và tháo ra mỗi ngày cho cô bé.

"Sáng hôm đó, con gái tôi nói muốn thử tự mình đeo nó và đã làm như trong video. Đây là lần đầu tiên con tôi tự đeo chân giả. Mặc dù ban đầu làm không đúng cách, nhưng con vẫn cố gắng đến 16-17 phút để cố gắng đeo được chân giả cho mình".

Khoảnh khắc bé gái 2 tuổi tự gắn chân giả khiến nhiều người xúc động: (Nguồn: Douyin)

Đoạn video đã thu hút đến 61.000 lượt thích và khoảng 8.000 bình luận vào thời điểm người mẹ đăng tải lên nền tảng mạng xã hội. Đông đảo người dùng để lại bình luận cảm thán vì nghị lực và gửi lời chúc phúc đến em bé 2 tuổi.

"Chân giả chỉ đơn giản là đôi giày của cô bé, thực sự là một đứa trẻ dũng cảm!", một người dùng nói.

Một người khác bình luận: "Cô bé này thật tuyệt vời! Mọi người đều tiếc nuối vì bé bị mất một chân, nhưng ít ai để ý rằng bé cũng bị mất bốn ngón tay, nghĩa là đứa trẻ này đã phải dùng lòng bàn tay và nắm tay để đeo chân giả. Ngay cả người lớn chúng ta cũng khó có thể đi tất trong tình trạng như vậy".

"Đứa trẻ đã phải chịu đựng nhiều khó khăn, tôi hy vọng quãng đời còn lại của bé sẽ luôn suôn sẻ!", một người nhắn gửi.

Tác giả: Trần Trang

Nguồn tin: Báo Tin tức