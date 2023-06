BĐS trầm lắng, nhà đất nội đô vẫn rao bán chục triệu USD thách thức đại gia Việt

Nhà đất nội đô ngõ nhỏ giá hơn 100 triệu đồng/m2

Do thanh khoản hạn chế và sụt giảm nhu cầu chung của thị trường, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng như căn hộ cao cấp, căn hộ du lịch, shophouse, biệt thự vùng ven, đất nền các tỉnh,... vẫn đang trầm lắng, loạt nhà đầu tư rao bán cắt lỗ từ 30-50%.

Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh ảm đạm của thị trường BĐS thời gian qua, giá BĐS tại các quận trung tâm của thành phố vẫn bị thổi tăng tới “chóng mặt” khi gia nhà đất trong ngõ nhỏ cũng lên tới hàng trăm triệu đồng/m2.

Quan tâm đến một căn nhà 5 tầng diện tích 44m2 nằm trong ngõ nhỏ của phố Hoàng Mai, vợ chồng anh Đỗ Minh Hải (SN 1972) rất bất ngờ với mức tăng giá chóng mặt của căn nhà này.

Nhà đất nội đô không giảm nhiều bất chấp thị trường BĐS trầm lắng thời gian qua

Theo đó, vào giữa năm 2021, căn nhà này được rao bán với giá 3,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều nguồn thu của gia đình bị hạn chế, anh Minh quyết định tạm dừng việc mua nhà. Hiện nay, anh Minh tham khảo vẫn phân khúc trên thì thực sự bất ngờ vì căn nhà đó được một chủ mới rao bán với giá hơn 4,5 tỉ đồng.

“Chỉ hơn 1 năm, căn nhà tôi định mua được rao giá chênh hơn một tỷ đồng. Vợ chồng tôi nhiều đêm tiếc mất ăn mất ngủ. Giá như mạnh dạn xuống tiền sớm chắc sẽ thoát được cảnh ở nhà thuê. Giá nhà nhiều nơi giờ tăng mạnh, có nơi cán mốc hơn 100 triệu đồng/m2, giờ vượt xa khả năng tài chính của tôi”, anh Hải chia sẻ.

Anh Hoàn - một môi giới BĐS tại Long Biên Hà Nội cũng cho biết thời gian qua giá BĐS nhiều nơi đã giảm mạnh nhưng tại khu vực Long Biên giá chỉ giảm nhẹ và không có chuyện giảm 30-50% như các khu vực vùng ven. Theo đó, 1 căn nhà 5 tầng tại ngõ ô tô nhỏ vào tại Ngọc Thụy, Long Biên đang được rao bán với mức giá 4,35 tỷ đồng. Hay căn nhà 43m2 xây 4 tầng ô tô đỗ cửa tại Tư Đình, Long Biên được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng…

Trong khi đó, với những căn nhà nằm trên đường lớn, ô tô có thể vào nhà được rao bán với mức giá lên tới cả chục tỷ đồng. Thậm chí mảnh đất 81m2 đường 21m ở mặt phố Phúc Lợi – Long Biên được rao bán với giá 15,23 tỷ đồng, tương đương với giá 189 triệu đồng/m2. Theo anh, giá nhà đất dưới 3 tỷ đồng/căn tại khu vực này được rao bán rất ít.

Nhà mặt phố rao bán với giá vài triệu USD/căn

Cùng với đà giữ giá của nhà đất riêng lẻ, giá nhà phố tại các quận trung tâm Hà Nội vẫn neo ở mức cao. Trong vai một nhà đầu tư tìm mua nhà phố để kinh doanh, phóng viên cùng những người đi cùng cũng choáng ngợp với giá nhà phố đang được rao bán tại thủ đô.

Theo đó, nhà phố trên mặt đường Cầu Giấy đang được rao bán có mức giá dao động từ 550 - 750 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại phố Trung Kính, giá nhà đang được rao bán với giá từ 500 - 600 triệu đồng/m2.

Tại đường Trần Duy Hưng, giá nhà phố đang được rao bán với mức giá từ 500 triệu đến hơn 700 triệu đồng/m2. Đơn cử, một căn nhà phố có diện tích 200m2 đã xây dựng 4 tầng đang được rao bán với mức giá 145 tỷ đồng, tương đương 725 triệu đồng/m2. Người bán cho biết, hiện căn nhà đang được cho thuê với mức giá 250 triệu đồng/tháng.

Căn biệt thự 4 tầng với diện tích 620m2 tại Tây Hồ được rao bán với giá 220 tỷ đồng

Tại phố Thái Hà, một căn nhà có diện tích 40m2 nhưng đang được bán với mức giá 33 tỷ đồng, tương đương 825 triệu đồng/m2. Người bán cho biết, hiện căn nhà đã được xây dựng 7 tầng kiên cố và có thể cho thuê với mức giá 70 - 80 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, tại phố Văn Miếu, giá nhà phố hiện nay đang dao động từ 500 - 700 triệu đồng/m2. Liên hệ với chủ một căn nhà đang rao bán tại con phố này, được biết căn nhà có diện tích 100m2, 6 tầng đang có mức giá bán 68,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 689 triệu đồng/m2.

Tại phố Hàng Bài giá nhà phố từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí nếu nằm ở vị trí hai mặt tiền sẽ khoảng 1,2 - 1,4 tỷ đồng/m2. Đơn cử, một căn nhà tại phố Hàng Bài có diện tích 45m2 đang được rao bán với mức giá 50 tỷ đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng/m2.

Biệt thự chục triệu USD thách thức đại gia Việt

Đáng chú ý, mấy ngày gần đây, một môi giới đăng tải thông tin rao bán cùng lúc 5 căn biệt thự mặt phố Quảng An, Tây Hồ, có tổng diện tích 1.263m2, mỗi căn cao 4 tầng (bao gồm cả tum) với giá 660 tỷ đồng (tương đương 28 triệu USD, 522 triệu đồng/m2) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người đăng tải thông tin xác nhận việc rao bán 5 căn biệt thự là có thật và người chủ bán gộp cả 5 biệt thự cùng lúc, không bán lẻ.

Cũng theo môi giới này, chỉ khi nào khách quyết định mua cả 5 biệt thự thì mới được gặp chủ nhân thực sự của khối bất động sản trên. Nguyên nhân người chủ rao bán cùng lúc cả 5 biệt thự là do cần vốn để đầu tư.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu xuất hiện thông tin rao bán khối bất động sản với giá “khủng” tại Hà Nội. Nhưng do tổng giá trị của cả 5 biệt thự quá lớn giữa bối cảnh thị trường ảm đạm, các kênh huy động vốn vẫn khá trầy trật nên khiến nhiều người chú ý, thậm chí thông tin rao bán này được xem là sự thách thức với cả giới đại gia Việt.

5 căn biệt thự mặt phố Quảng An, Tây Hồ được rao bán với giá 660 tỷ đồng nhận được sự chú ý lớn của giới đầu tư

Ngoài 5 căn biệt thự mặt phố Quảng An, Tây Hồ đang được rao bán với mức giá gây choáng với nhiều người, trên các trang mua bán BĐS, những sản phẩm bất động sản được rao lên tới vài trăm tỷ đồng cũng xuất hiện rất nhiều. Như tòa nhà phố Thái Hà (Đống Đa) với diện tích 1.869 m2 rao bán 518 tỷ đồng; Nhà mặt phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) với diện tích 661m2 bán 436 tỷ đồng; Tòa nhà 9 tầng mặt phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) với diện tích 528 m2 với giá 485 tỷ đồng; Nhà phố Tông Đản (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với diện tích 1.000 m2 và 4 tầng với giá 524 tỷ đồng... Hay căn biệt thự 4 tầng với diện tích 620m2 được giới thiệu là siêu VIP tại Tây Hồ đang được rao bán với giá 220 tỷ đồng.

Hiện khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ở Hà Nội của đại gia Đường "bia" đang được rao bán với giá khởi điểm là 250 triệu USD.

Chuyên gia lý giải mức giá đắt đỏ của nhà đất nội đô

Anh Nguyễn Khắc Tú, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, dù giá nhà phố trước đó đã cao, song khoảng hơn 1 năm trở lại đây một số chủ nhà vẫn tiếp tục tăng giá bán.

“Một nhà phố ngoài tiền đất còn bao gồm cả tiền xây dựng nhà. Do đó, mức giá còn phụ thuộc vào nhà được xây dựng như nào. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm trở lại đây giá nhà phố tại Hà Nội liên tục tăng cao do một số chủ nhà thấy tình hình cho thuê đã tốt hơn thời gian dịch bệnh. Cùng đó, họ vịn vào cớ nguồn cung chỉ có hạn để đẩy giá”, anh Tú nói.

Tuy nhiên, anh Tú tiết lộ, rất nhiều căn nhà dù đã rao bán cả năm nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới. Bởi các căn nhà phố đều có giá trị rất cao, người mua thường phải sử dụng đòn bẩy tài chính, sau đó sẽ cho thuê và dùng số tiền này trả ngân hàng.

Nhà phố nội đô giá chỉ giảm nhẹ bất chấp thị trường BĐS trầm lắng thời gian qua

“Lãi suất ngân hàng hiện nay vẫn neo khá cao, do đó người mua sẽ không xuống tiền lúc này. Theo đó, giao dịch thành công của phân khúc này hiện nay rất ít”, anh Tú nói.

Anh Ngô Trường Giang, lãnh đạo phòng giao dịch một doanh nghiệp BĐS khác cũng thừa nhận, hiện nay thanh khoản của phân khúc nhà phố tại Hà Nội rất thấp. Giá bán tăng trong thời gian qua do kỳ vọng của chủ nhà quá lớn. “Hiện nay một số chủ nhà kỳ vọng quá lớn nên giá phải cao họ mới đồng ý bán. Nhưng thực tế thị trường không còn sôi động, do đó những chủ nhà cần bán thật có mức giá tốt nhất cho người mua và thấp hơn nhiều so với giá rao bán", anh Giang nói.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cho rằng tâm lý của mọi người chỉ mong thị trường xuống đáy, nhưng đáy ở đâu thì không ai biết. Nếu tính toán sai, cơ hội có thể qua đi. “Như giai đoạn 2012-2013, nhiều người hy vọng khủng hoảng kéo giá nhà xuống nữa, nhưng rồi chưa kịp mua thì giá lại tăng trở lại. Vì vậy, khách hàng, đặc biệt là người mua nhà để ở, thì nên tính toán, phân tích nhu cầu của mình để đưa ra quyết định đúng, kịp thời”, ông Quyết khuyến cáo.

TS. Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch VNREA đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và ngày càng chứng tỏ là một thị trường quan trọng trong tổng thể các thị trường kinh tế của Việt Nam.

Theo ông Hà, dù hiện tại thị trường đang gặp nhiều khó khăn, giao dịch và giá cả giảm sút. Tuy vậy, xét về trung và dài hạn thì thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển do nhu cầu nhà ở còn lớn, các công trình dịch vụ đô thị rất lớn, đặc biệt Việt Nam đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn của quốc tế. Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn là điểm thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tác giả: Hồng Hương – Trung Kiên

Nguồn tin: arttimes.vn